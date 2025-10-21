Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit roter Tendenz

Lufthansa im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 7,23 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,7 Prozent auf 7,23 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,22 EUR. Bei 7,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 318.328 Aktien.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei 5,52 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 23,62 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,304 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,17 EUR.

Am 31.07.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,01 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,32 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

