Adidas erhöht Gewinnausblick 2025 nach "starkem" dritten Quartal

DOW JONES--Adidas hat nach einem "starken" dritten Quartal den Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben.

Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, rechnet er nun mit einem operativen Gewinn in der Größenordnung von etwa 2 Milliarden Euro anstatt in der Spanne 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro. Die angehobene Gewinnprognose spiegele die "anhaltende Markendynamik, die besser als erwartete Geschäftsentwicklung sowie die erfolgreichen Maßnahmen des Unternehmens zur Minderung der durch höhere US-Zölle verursachten Zusatzkosten wider", teilte Adidas mit.

Im dritten Quartal betrug das Umsatzplus den Angaben zufolge währungsbereinigt und den Yeezy-Beitrag aus dem Vorjahr herausgerechnet 12 Prozent auf 6,63 Milliarden Euro. Inklusive des Umsatzbeitrags von Yeezy im Vorjahr betrug das Wachstum den Angaben zufolge 8 Prozent.

Im nachbörslichen Handel geht die Aktie nach den Zahlen mit 200,40 Euro um, verglichen mit einem Xetra-Schlusskurs von 194,75.

October 21, 2025 12:27 ET (16:27 GMT)