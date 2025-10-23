DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +2,4%Nas22.970 +1,0%Bitcoin95.677 +3,2%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,77 +2,2%Gold4.139 +1,1%
MÄRKTE USA/Etwas fester - Quantencomputer-Aktien haussieren

23.10.25 18:32 Uhr
DOW JONES--Die US-Börsen bauen im Verlauf des Donnerstags ihre Gewinne leicht aus. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,2 Prozent auf 46.666 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legen um 0,4 und 0,7 Prozent zu. Der sich wieder verschärfende Ton im Zollkonflikt zwischen den USA und China und der andauernde Shutdown bremsen die Kauflust der Anleger weiter. Viele dürften sich auch in Erwartung der US-Verbraucherpreise am Freitag zurückhalten. Die Daten, eine wichtige Entscheidungshilfe für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, werden wegen des mittlerweile rund dreiwöchigen Stillstands von Behörden mit Verspätung veröffentlicht. Am Berichtstag standen konjunkturseitig nur die Verkäufe bestehender Häuser aus dem September auf der Agenda. Sie stiegen im erwarteten Rahmen und setzen keine Akzente.

Neue Sanktionen gegen Russland katapultieren die Ölpreise um bis zu über 6 Prozent nach oben, was Ölwerten Rückenwind verleiht. US-Präsident Donald Trump hat die beiden russischen Ölkonzerne Lukoil und Rosneft mit Sanktionen belegt, um im Ukraine-Krieg den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen, der bisher keine Bereitschaft zum Einlenken zeigt.

Gold erholt sich nach dem jüngsten kräftigen Rücksetzer vom Rekordhoch, bedingt durch Gewinnmitnahmen, und tendiert fester. Am Anleihemarkt steigen die Renditen, wozu auch die stark steigenden Ölpreise beitragen dürften, die potenziell die Teuerung nach oben treiben. Die Zehnjahresrendite steigt um 5 Basispunkte auf 4,00 Prozent. Der Dollar legt leicht zu. Für den Dollarindex geht es um 0,1 Prozent aufwärts, der Euro fällt auf etwa 1,1610 Dollar.

Aktien von kleineren Quantencomputer-Unternehmen profitieren von einem Bericht des Wall Street Journal über einen möglichen Einstieg der US-Regierung. Ionq verteuern sich um 10,5, Rigetti Computing um 11,6 und D-Wave Quantum um 16,4 Prozent.

Die Bilanzsaison der Unternehmen hat mittlerweile neben positiven auch einige negative Überraschungen gebracht. Jüngstes Beispiel ist Tesla. Der Elektroautohersteller meldete für das dritte Quartal zwar einen Rekordumsatz, doch schrumpfte der Gewinn um 37 Prozent. Die Tesla-Aktie fällt um 1,1 Prozent.

Gewinnmitnahmen könnten der Grund für das Minus der IBM-Aktie von 1,2 Prozent sein. Das Unternehmen hat überraschend starke Zahlen vorgelegt und den Ausblick angehoben, allerdings summiert sich das Kursplus in diesem Jahr schon auf 31 Prozent.

T-Mobile US geben um 4,9 Prozent nach. Die Tochter der Deutschen Telekom hat ihre Jahresprognose erneut angehoben, doch haben die Quartalszahlen nicht in allen Punkten überzeugt. Der Umsatz war etwas höher als erwartet, der Gewinn jedoch niedriger.

Honeywell International ziehen um 7,2 Prozent an. Das Industriekonglomerat hat mehr verdient als geschätzt.

Der Spielzeughersteller Hasbro (+2,6%) hat im Quartal insgesamt besser abgeschnitten als erwartet und seine Jahresziele erhöht. Allerdings verfehlte der Bereich Consumer Products die Erwartungen.

Moderna verbilligen sich um 2 Prozent. Das Unternehmen hat die Entwicklung eines Impfstoffs eingestellt, der Geburtsfehlern vorbeugen sollte, die durch das Cytomegalievirus (CMV) verursacht werden. Eine Phase-3-Studie hatte eine nur geringe Wirksamkeit gezeigt.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.666,28 +0,2% 75,87 +9,5%

S&P-500 6.728,42 +0,4% 29,02 +13,9%

NASDAQ Comp 22.910,49 +0,7% 170,09 +17,8%

NASDAQ 100 25.050,48 +0,7% 171,48 +18,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 23:48 % YTD

EUR/USD 1,1613 -0,0% 1,1613 1,1612 +12,1%

EUR/JPY 177,39 +0,6% 176,41 176,42 +8,3%

EUR/CHF 0,9237 -0,0% 0,9241 0,9241 -1,5%

EUR/GBP 0,8720 +0,3% 0,8695 0,8695 +5,1%

USD/JPY 152,76 +0,6% 151,91 151,91 -3,4%

GBP/USD 1,3318 -0,3% 1,3355 1,3356 +6,7%

USD/CNY 7,0978 -0,0% 7,0994 7,0994 -1,5%

USD/CNH 7,1256 -0,0% 7,1265 7,1264 -2,8%

AUS/USD 0,6514 +0,4% 0,6491 0,6490 +4,9%

Bitcoin/USD 109.960,10 +2,6% 107.144,65 107.208,55 +13,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,85 58,50 +5,7% 3,35 -15,8%

Brent/ICE 66,02 62,59 +5,5% 3,43 -14,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.139,18 4.096,25 +1,0% 42,93 +56,3%

Silber 49,10 48,51 +1,2% 0,60 +68,2%

Platin 1.400,99 1.401,75 -0,1% -0,76 +60,1%

Kupfer 5,11 5,00 +2,2% 0,11 +24,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 12:33 ET (16:33 GMT)

