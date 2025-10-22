Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag leichter

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 7,12 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 7,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.231.674 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 15,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 28,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,304 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Lufthansa dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

