Mit Swissport Losch

Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugzeuge in München werden künftig selbst abgefertigt

27.10.25 13:38 Uhr
Lufthansa-Aktien geben nach: Lufthansa übernimmt Flugzeugabfertigung in München selbst | finanzen.net

Die Lufthansa-Gruppe fertigt künftig am Flughafen München einen Teil ihrer Flugzeuge selbst ab.

Dazu hat der Konzern laut eigener Mitteilung den bisherigen Dienstleister Swissport Losch GmbH übernommen. Der Deal war bereits im Februar angekündigt worden und soll den Flugbetrieb der Lufthansa am zweitgrößten deutschen Flughafen pünktlicher und stabiler machen.

Die rund 600 Beschäftigten von Swissport Losch sollen zu den Konditionen des Branchentarifvertrags langfristig übernommen werden. Die meisten Flüge der Lufthansa werden aber auch weiterhin von der größeren Abfertigungsgesellschaft Aeroground betreut, einer 100-prozentigen Tochter der Flughafen München GmbH, die auch andere Airlines als Kunden hat.

Zu den Bodenverkehrsdiensten zählen unter anderem das Beladen, Säubern und Tanken der Flugzeuge. Nach EU-Vorgaben müssen an großen Flughäfen immer mindestens zwei Abfertiger in Konkurrenz stehen. Grundsätzlich können aber auch die Airlines für die Versorgung ihrer eigenen Flugzeuge sorgen.

Via XETRA geben die Papiere zum Wochenauftakt zeitweise um 1,12 Prozent nach auf 6,86 Euro.

/ceb/DP/nas

MÜNCHEN (dpa-AFX)

