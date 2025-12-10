ROUNDUP: Lufthansa fasst Gruppe mit neuem Markenauftritt zusammen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem neuen Markenauftritt fasst der Lufthansa-Konzern seine Fluggesellschaften enger zusammen. Airlines wie Swiss, Austrian oder Brussels Airlines sollen künftig neben der eigenen Marke den Zusatz "Member of Lufthansa Group" tragen. Gleiches gilt für die Gesellschaften Eurowings, Air Dolomiti, Edelweiss und Discover.

"Die Lufthansa Group entwickelt sich von einer Gruppe von Airlines zu einer integrierten Airline-Gruppe", sagt Lufthansa-Vorstandsmitglied Dieter Vranckx. Die neue Markenidentität sei mehr als eine Design-Überarbeitung, sie sei ein "strategischer Meilenstein".

Das neue Logo der Lufthansa Group wirke als visueller Anker des Vertrauens, so der Manager. Für die Gruppe wird das von der Kernmarke bekannte Kranich-Logo ohne den umgebenden Kreis verwendet. Der Name Lufthansa Group erscheint in Versalien in einer neuen Schrifttype./ceb/DP/jha