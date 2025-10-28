EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG: Änderungen im Hinblick auf den bevorstehenden Kontrollwechsel

EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

PIERER Mobility AG: Änderungen im Hinblick auf den bevorstehenden Kontrollwechsel



28.10.2025 / 22:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

Wels, 28. Oktober 2025



PIERER Mobility AG: Änderungen im Hinblick auf den bevorstehenden Kontrollwechsel

Der Vorstand der PIERER Mobility AG wird für den 19. November 2025 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Im Rahmen dieser außerordentlichen Hauptversammlung soll unter anderem die Firma der Gesellschaft auf Bajaj Mobility AG, aufschiebend bedingt mit der Nicht-Untersagung der Kontrollübernahme durch Bajaj gemäß Verordnung (EU) 2022/2560, geändert werden.

Wer­bung Wer­bung

In Anbetracht des anstehenden Kontrollwechsels über die PIERER Mobility AG werden Pierer-seitig nominierte Aufsichtsratsmitglieder ihr Aufsichtsratsmandat zurücklegen, und neue Aufsichtsratsmitglieder bestellt werden. All dies aufschiebend bedingt mit der Nicht-Untersagung der Kontrollübernahme durch Bajaj gemäß Verordnung (EU) 2022/2560. Die Einzelheiten dazu werden am 29. Oktober 2025 auf der Webseite der Gesellschaft unter Investor Relations / Hauptversammlung veröffentlicht werden.

Rechtlicher Hinweis

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST WEDER ZUR DIREKTEN NOCH ZUR INDIREKTEN VERTEILUNG, ÜBERTRAGUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERTEILUNG DIESER BEKANNTMACHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Für weitere Informationen

Investor Relations

Wer­bung Wer­bung

Melinda Busáné Bellér

Tel: +43 676 4093711

E-Mail: ir@pierermobility.com

Website: https://www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI