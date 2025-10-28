EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG: Änderungen im Hinblick auf den bevorstehenden Kontrollwechsel
EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)
Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR
Wels, 28. Oktober 2025
PIERER Mobility AG: Änderungen im Hinblick auf den bevorstehenden Kontrollwechsel
Der Vorstand der PIERER Mobility AG wird für den 19. November 2025 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Im Rahmen dieser außerordentlichen Hauptversammlung soll unter anderem die Firma der Gesellschaft auf Bajaj Mobility AG, aufschiebend bedingt mit der Nicht-Untersagung der Kontrollübernahme durch Bajaj gemäß Verordnung (EU) 2022/2560, geändert werden.
In Anbetracht des anstehenden Kontrollwechsels über die PIERER Mobility AG werden Pierer-seitig nominierte Aufsichtsratsmitglieder ihr Aufsichtsratsmandat zurücklegen, und neue Aufsichtsratsmitglieder bestellt werden. All dies aufschiebend bedingt mit der Nicht-Untersagung der Kontrollübernahme durch Bajaj gemäß Verordnung (EU) 2022/2560. Die Einzelheiten dazu werden am 29. Oktober 2025 auf der Webseite der Gesellschaft unter Investor Relations / Hauptversammlung veröffentlicht werden.
Rechtlicher Hinweis
DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST WEDER ZUR DIREKTEN NOCH ZUR INDIREKTEN VERTEILUNG, ÜBERTRAGUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERTEILUNG DIESER BEKANNTMACHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.
Für weitere Informationen
Investor Relations
Melinda Busáné Bellér
Tel: +43 676 4093711
E-Mail: ir@pierermobility.com
Website: https://www.pierermobility.com
ISIN: AT0000KTMI02; Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI
Ende der Insiderinformation
28.10.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PIERER Mobility AG
|Edisonstrasse 1
|4600 Wels
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0) 7242 69 402
|E-Mail:
|ir@pierermobility.com
|Internet:
|www.pierermobility.com
|ISIN:
|AT0000KTMI02
|WKN:
|A2JKHY
|Börsen:
|SIX, Wiener Börse
|EQS News ID:
|2220120
|Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2220120 28.10.2025 CET/CEST
Alle: Alle Empfehlungen