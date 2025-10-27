Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag billiger

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 6,86 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 6,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 6,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,93 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 559.550 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Bei 5,52 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,306 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,17 EUR an.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,87 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,74 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 30.10.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Lufthansa die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

