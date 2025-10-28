Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 6,93 EUR.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 6,93 EUR. Bei 6,97 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,86 EUR. Zuletzt wechselten 904.652 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Mit einem Zuwachs von 20,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 25,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,306 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,17 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,92 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,32 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

