Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX deutlich schwächer - Bilanzsaison auf Hochtouren Warten auf US-Zinsentscheid: DAX deutlich schwächer - Bilanzsaison auf Hochtouren
D-Wave Quantum-Aktie: Extreme Kursrally trifft auf hohe Volatilität D-Wave Quantum-Aktie: Extreme Kursrally trifft auf hohe Volatilität
DAX aktuell

Warten auf US-Zinsentscheid: DAX deutlich schwächer - Bilanzsaison auf Hochtouren

29.10.25 16:05 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - Anleger warten auf Fed-Entscheid am Abend | finanzen.net

Am Mittwoch richten Anleger ihren Fokus in Richtung USA, wo die US-Notenbank Fed am Abend ihren Zinsentscheid bekannt gibt. Darüber hinaus sorgt die Bilanzsaison hierzulande für Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.154,4 PKT -124,2 PKT -0,51%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann den Mittwochshandel mit einem minimalen Abschlag von 0,07 Prozent bei 24.261,09 Punkten. Nachdem er gleich im Anschluss ins Plus drehen konnte und anschließend lange um die Nulllinie pendelte, gibt er mittlerweile deutlich nach.

Zunächst keine weiteren Rekorde in Sicht

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Zinsentscheid am Abend

Vor dem Fed-Entscheid, den Bilanzen der US-Techkonzerne und dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi wagten sich die Anleger in Frankfurt nicht aus der Deckung, kommentierte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Breche der DAX in den kommenden 48 ereignisreichen Stunden aber aus seiner Seitwärtsspanne aus, könne es rasch nach oben oder nach unten gehen. "Da will keiner auf dem falschen Fuß erwischt werden."

Am Abend wird das geldpolitische Gremium der US-Notenbank die Zinsentscheidung bekanntgeben, wobei der Markt von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte ausgeht. "Diese ist in den Kursen so eingepreist", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Entscheidend für die Börsen sei deshalb der zukünftige Zinspfad, den Fed-Präsident Jerome Powell skizziere. "An den Börsen wird für den Dezember eine weitere Zinssenkung erwartet. Sollte Powell diese Erwartung abschwächen, könnten die Börsen enttäuscht reagieren."

Berichtsaison setzt sich fort

Bis dahin sorgt die Berichtssaison hierzulande für Bewegungen: Neben der Deutsche BankDeutschen Bank gibt es Resultate von BASF, Mercedes-Benz und adidas, die Einfluss auf den DAX ausüben könnten. Im Nebenwertebereich wird die Liste noch etwas länger. Später konnte dann der US-Halbleiterhersteller NVIDIA Schlagzeilen machen. Er ist auf dem Weg zum ersten Unternehmen der Welt mit einem Börsenwert von mehr als fünf Billionen Dollar.

Nach US-Börsenschluss stehen zudem Quartalszahlen von "Big Tech" wie Microsoft, Alphabet und Meta an.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: viewimage / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

