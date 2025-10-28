Lufthansa Aktie News: Lufthansa kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Bei der Lufthansa-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 6,88 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 6,88 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,90 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,86 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 111.932 Lufthansa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 17,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,306 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,17 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,92 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

