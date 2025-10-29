Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 6,91 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 6,91 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 6,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.741.734 Lufthansa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,39 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei 5,52 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,304 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,17 EUR.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,92 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 10,32 Mrd. EUR, gegenüber 10,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,87 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

