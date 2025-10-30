DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,83 -3,6%Nas23.749 -0,9%Bitcoin92.937 -2,0%Euro1,1567 -0,3%Öl65,09 +0,3%Gold4.006 +1,6%
Kennzahlen voraus

Ausblick: Amazon präsentiert Quartalsergebnisse

30.10.25 18:32 Uhr
NASDAQ-Aktie Amazon vor Zahlen: Ausblick auf Quartalsergebnisse | finanzen.net

Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von Amazon.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
194,70 EUR -2,80 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Amazon wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 50 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,57 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,43 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 53 Analysten einen Zuwachs von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 177,91 Milliarden USD gegenüber 158,88 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 63 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,69 USD, gegenüber 5,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 64 Analysten durchschnittlich auf 709,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 637,96 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Amazon BuyUBS AG
22.10.2025Amazon BuyUBS AG
20.10.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
