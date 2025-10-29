GNW-News: SIAD erhält Auftrag für Luftzerlegungsanlage mit einer Kapazität von 3.500 Tonnen/Tag für Pacifico Mexinol

^THE WOODLANDS, Texas, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIAD Americas LLC

(https://www.siad-americas.com/) gab heute bekannt, dass das Unternehmen für die

Lieferung einer Luftzerlegungsanlage für das Projekt Pacifico Mexinol

(http://www.pacifico-mexinol.com/) zur Herstellung von Methanol mit extrem

niedrigem Kohlenstoffgehalt in Sinaloa, Mexiko, ausgewählt wurde. Das von SIAD

Macchine Impianti geleitete Projekt wird das globale Projektabwicklungsmodell

von SIAD nutzen und technisch von den Zentren in Bergamo (Italien), The

Woodlands (Texas) und Hangzhou (China) unterstützt. Die Ausrüstung wird aus den

Vereinigten Staaten, China und Europa bezogen, während die Fertigung in den

SIAD-Werken in Hangzhou (China) sowie im neuen Werk in Porto Marghera (Venedig,

Italien) erfolgt.

Die Luftzerlegungsanlage wird eine Produktionskapazität von etwa 3.500 Tonnen

pro Tag an hochreinem Sauerstoff haben und ist damit eine wichtige Komponente

für die Herstellung von Methanol mit extrem niedrigem Kohlenstoffgehalt. Sie

wird die großen Mengen an Sauerstoff liefern, die für die Vergasung und

Kohlenstoffabscheidung des Projekts benötigt werden.

?Wir sind stolz darauf, mit Transition Industries

(http://www.transitionind.com/) zusammenzuarbeiten und unser Fachwissen in eine

der weltweit nachhaltigsten Chemieanlagen einzubringen", so Ed Hotard,

Vorsitzender und CEO von SIAD Americas.?Unsere Auswahl zeigt, wie stark das

globale Ingenieurteam von SIAD ist und wie sehr wir uns dafür einsetzen, unseren

Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."

Paolo Ferrario, General Manager von SIAD Macchine Impianti, fügte hinzu:?Die

Auswahl von SIAD für dieses wegweisende Projekt ist ein Beleg für die globalen

Engineering-Fähigkeiten von SIAD und unsere bewährte Technologie in der

großtechnischen Luftzerlegung."

Sobald Pacifico Mexinol 2029 den Betrieb aufnimmt, wird es voraussichtlich die

weltweit größte eigenständige Produktionsanlage für extrem kohlenstoffarme

Chemikalien und einer der weltweit größten Produzenten von grünem Wasserstoff

und grünem Methanol sein. Transition Industries entwickelt Pacifico Mexinol

gemeinsam mit der International Finance Corporation (http://www.ifc.org/) (IFC),

einem Mitglied der Weltbankgruppe.

Rommel Gallo, CEO von Transition Industries, erklärte:?Die Beauftragung von

SIAD mit diesem zentralen Infrastrukturelement stellt sicher, dass das Projekt

Pacifico Mexinol mit einer hochmodernen, hocheffizienten Luftzerlegungsanlage

ausgestattet wird. Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt bei

der Integration der besten verfügbaren Technologie, um unsere ehrgeizigen

Nachhaltigkeits- und Betriebsziele zu erreichen."

Die Luftzerlegungsanlage wird nach den höchsten Standards für Effizienz und

Zuverlässigkeit konzipiert und unterstützt damit die Netto-Null-Emissionsziele

des Projekts. Die strategische Beschaffung von Technik und Geräten aus dem

globalen Netzwerk von SIAD dürfte den Zeitplan und die Kosten des Projekts

optimieren.

Über SIAD Americas LLC und SIAD Macchine Impianti S.p.A.

SIAD Americas LLC mit Sitz in The Woodlands, Texas, ist die amerikanische

Betriebsgesellschaft von SIAD Macchine Impianti S.p.A., der Engineering-Tochter

der SIAD-Gruppe (SIAD S.p.A.). SIAD ist ein familiengeführtes Industriegas- und

Engineering-Unternehmen, das weltweit tätig ist. Es wurde 1927 gegründet und hat

seinen Hauptsitz im italienischen Bergamo. Mit einem Jahresumsatz von 1,1 Mrd.

US-Dollar und 2278 Mitarbeitern ist SIAD ein weltweit führender Anbieter von

technischen Anlagen, darunter Luftzerlegungsanlagen (ASU),

Stickstoffwaschanlagen, kleine Erdgasverflüssigungsanlagen (LNG), CO?-

Abscheidungs- und Verflüssigungsanlagen, Biogasaufbereitungssysteme,

Verbrennungssysteme und Kolbenkompressoren für Prozessgase. SIAD hat weltweit

über 500 ASUs, 300 CO?-Anlagen und mehr als 5.000 Kolbenkompressoren an Kunden

geliefert.

Über Transition Industries

Transition Industries LLC mit Sitz in Houston, Texas, ist ein Entwickler von

weltweit bedeutenden Projekten für Methanol und grünen Wasserstoff mit Netto-

Null-Kohlenstoffemissionen in Nordamerika, mit dem Ziel, den Klimawandel zu

bekämpfen und ökologische wie soziale Nachhaltigkeit zu fördern. Weitere

Informationen über Pacifico Mexinol oder Transition Industries erhalten Sie per

E-Mail an inquiries@transitionind.com.

Kontakt: Anica Arena

SIAD Americas LLC

346.380.1268

info@siad-americas.com (mailto:info@siad-americas.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37d8f9ac-

835b-4637-86fd-7a679af59e95

