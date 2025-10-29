GNW-News: SIAD erhält Auftrag für Luftzerlegungsanlage mit einer Kapazität von 3.500 Tonnen/Tag für Pacifico Mexinol
THE WOODLANDS, Texas, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIAD Americas LLC
(https://www.siad-americas.com/) gab heute bekannt, dass das Unternehmen für die
Lieferung einer Luftzerlegungsanlage für das Projekt Pacifico Mexinol
(http://www.pacifico-mexinol.com/) zur Herstellung von Methanol mit extrem
niedrigem Kohlenstoffgehalt in Sinaloa, Mexiko, ausgewählt wurde. Das von SIAD
Macchine Impianti geleitete Projekt wird das globale Projektabwicklungsmodell
von SIAD nutzen und technisch von den Zentren in Bergamo (Italien), The
Woodlands (Texas) und Hangzhou (China) unterstützt. Die Ausrüstung wird aus den
Vereinigten Staaten, China und Europa bezogen, während die Fertigung in den
SIAD-Werken in Hangzhou (China) sowie im neuen Werk in Porto Marghera (Venedig,
Italien) erfolgt.
Die Luftzerlegungsanlage wird eine Produktionskapazität von etwa 3.500 Tonnen
pro Tag an hochreinem Sauerstoff haben und ist damit eine wichtige Komponente
für die Herstellung von Methanol mit extrem niedrigem Kohlenstoffgehalt. Sie
wird die großen Mengen an Sauerstoff liefern, die für die Vergasung und
Kohlenstoffabscheidung des Projekts benötigt werden.
?Wir sind stolz darauf, mit Transition Industries
(http://www.transitionind.com/) zusammenzuarbeiten und unser Fachwissen in eine
der weltweit nachhaltigsten Chemieanlagen einzubringen", so Ed Hotard,
Vorsitzender und CEO von SIAD Americas.?Unsere Auswahl zeigt, wie stark das
globale Ingenieurteam von SIAD ist und wie sehr wir uns dafür einsetzen, unseren
Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."
Paolo Ferrario, General Manager von SIAD Macchine Impianti, fügte hinzu:?Die
Auswahl von SIAD für dieses wegweisende Projekt ist ein Beleg für die globalen
Engineering-Fähigkeiten von SIAD und unsere bewährte Technologie in der
großtechnischen Luftzerlegung."
Sobald Pacifico Mexinol 2029 den Betrieb aufnimmt, wird es voraussichtlich die
weltweit größte eigenständige Produktionsanlage für extrem kohlenstoffarme
Chemikalien und einer der weltweit größten Produzenten von grünem Wasserstoff
und grünem Methanol sein. Transition Industries entwickelt Pacifico Mexinol
gemeinsam mit der International Finance Corporation (http://www.ifc.org/) (IFC),
einem Mitglied der Weltbankgruppe.
Rommel Gallo, CEO von Transition Industries, erklärte:?Die Beauftragung von
SIAD mit diesem zentralen Infrastrukturelement stellt sicher, dass das Projekt
Pacifico Mexinol mit einer hochmodernen, hocheffizienten Luftzerlegungsanlage
ausgestattet wird. Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt bei
der Integration der besten verfügbaren Technologie, um unsere ehrgeizigen
Nachhaltigkeits- und Betriebsziele zu erreichen."
Die Luftzerlegungsanlage wird nach den höchsten Standards für Effizienz und
Zuverlässigkeit konzipiert und unterstützt damit die Netto-Null-Emissionsziele
des Projekts. Die strategische Beschaffung von Technik und Geräten aus dem
globalen Netzwerk von SIAD dürfte den Zeitplan und die Kosten des Projekts
optimieren.
Über SIAD Americas LLC und SIAD Macchine Impianti S.p.A.
SIAD Americas LLC mit Sitz in The Woodlands, Texas, ist die amerikanische
Betriebsgesellschaft von SIAD Macchine Impianti S.p.A., der Engineering-Tochter
der SIAD-Gruppe (SIAD S.p.A.). SIAD ist ein familiengeführtes Industriegas- und
Engineering-Unternehmen, das weltweit tätig ist. Es wurde 1927 gegründet und hat
seinen Hauptsitz im italienischen Bergamo. Mit einem Jahresumsatz von 1,1 Mrd.
US-Dollar und 2278 Mitarbeitern ist SIAD ein weltweit führender Anbieter von
technischen Anlagen, darunter Luftzerlegungsanlagen (ASU),
Stickstoffwaschanlagen, kleine Erdgasverflüssigungsanlagen (LNG), CO?-
Abscheidungs- und Verflüssigungsanlagen, Biogasaufbereitungssysteme,
Verbrennungssysteme und Kolbenkompressoren für Prozessgase. SIAD hat weltweit
über 500 ASUs, 300 CO?-Anlagen und mehr als 5.000 Kolbenkompressoren an Kunden
geliefert.
Über Transition Industries
Transition Industries LLC mit Sitz in Houston, Texas, ist ein Entwickler von
weltweit bedeutenden Projekten für Methanol und grünen Wasserstoff mit Netto-
Null-Kohlenstoffemissionen in Nordamerika, mit dem Ziel, den Klimawandel zu
bekämpfen und ökologische wie soziale Nachhaltigkeit zu fördern. Weitere
Informationen über Pacifico Mexinol oder Transition Industries erhalten Sie per
E-Mail an inquiries@transitionind.com.
Kontakt: Anica Arena
SIAD Americas LLC
346.380.1268
info@siad-americas.com (mailto:info@siad-americas.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37d8f9ac-
835b-4637-86fd-7a679af59e95
