Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 6,93 EUR.

Mit einem Wert von 6,93 EUR bewegte sich die Lufthansa-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,93 EUR an. Bei 6,84 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,85 EUR. Bisher wurden heute 380.002 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 8,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 21,08 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,52 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 25,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,304 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,17 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,92 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 10,32 Mrd. EUR, gegenüber 10,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,87 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

