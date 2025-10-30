Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag stärker

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Lufthansa legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 5,0 Prozent auf 7,29 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 09:06 Uhr 5,0 Prozent. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.166.552 Lufthansa-Aktien.

Am 25.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,39 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,03 Prozent. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,22 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,304 EUR je Lufthansa-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,17 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10,32 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Am 03.11.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

