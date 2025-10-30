DAX24.072 -0,2%Est505.680 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 -2,2%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.744 -0,1%Euro1,1609 ±0,0%Öl64,53 -0,6%Gold3.979 +0,9%
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen schließen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief - Experten bleiben dennoch optimistisch Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief - Experten bleiben dennoch optimistisch
Ausblick: Altria stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Altria stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AKTIE IM FOKUS: Anleger honorieren gute Lufthansa-Zahlen

30.10.25 11:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,30 EUR 0,36 EUR 5,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) -

Anleger honorieren gute Lufthansa-Zahlen

Die Aktien der Lufthansa haben am Donnerstag mit einem deutlichen Kursplus auf Quartalszahlen reagiert. Am Vormittag notierten die Papiere der Airline 3,7 Prozent höher bei 7,20 Euro und waren damit zweitbester Wert im MDAX. Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Gewinn von knapp 17 Prozent zu Buche.

Bei der Lufthansa sorgten ein Rückgang der Ticketpreise und höhere Kosten im dritten Quartal für einen leicht gesunkenen bereinigten operativen Gewinn (Ebit). Der Überschuss schrumpfte wegen eines negativen Steuereffekts sogar um 12 Prozent. Dagegen stieg die Zahl der Fluggäste um drei Prozent, der Umsatz wuchs um vier Prozent. Im laufenden Jahr soll der bereinigte operative Gewinn aber weiterhin deutlich über dem Vorjahreswert von 1,6 Milliarden Euro liegen.

Die Sanierungsmaßnahmen und die Flottenerneuerung der Lufthansa trügen zu einer verbesserten Performance bei, urteilte RBC-Experte Ruairi Cullinane. Allerdings stehe die Kranich-Linie auch unter Druck durch steigende Personalkosten und sehe sich auf einigen Strecken Nachfragerisiken gegenüber. Insgesamt sei das Unternehmen aber gut aufgestellt, um die Jahresziele zu erreichen oder gar zu übertreffen.

Die Airline habe erwartungsgemäß ordentlich abgeschnitten, konstatierte JPMorgan-Analyst Harry Gowers. Die sich stabilisierenden Preisaussichten sollten positiv aufgenommen werden./edh/ag/jha/

