Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Donnerstagmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,0 Prozent auf 7,29 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,0 Prozent auf 7,29 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,32 EUR an. Bei 7,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 4.005.094 Stück.

Bei 8,39 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,52 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Mit Abgaben von 24,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,304 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,21 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,87 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,12 EUR je Aktie.

