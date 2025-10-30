DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 -3,5%Nas23.740 -0,9%Bitcoin93.118 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,99 +0,1%Gold4.001 +1,4%
Kaffeekonzern meldet Zahlen

Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang

30.10.25 17:06 Uhr
NASDAQ-Titel Starbucks-Aktie in Grün: Starbucks macht mehr Umsatz und verdient weniger | finanzen.net

Die Kaffeehauskette Starbucks hat Anlegern nach Wall Street-Schluss einen Blick in ihre Bücher gewährt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Starbucks Corp.
73,26 EUR 1,37 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat im vierten Geschäftsquartal 2025 einen Gewinnrückgang verbucht. Das Ergebnis je Aktie sackte von 0,80 US-Dollar auf 0,52 US-Dollar ab und lag damit unter den Expertenschätzungen (0,556 US-Dollar je Anteilsschein).

Der Umsatz belief sich daneben auf 9,6 Milliarden US-Dollar, nachdem Starbucks im Vergleichszeitraum das Vorjahres noch Erlöse von 9,07 Milliarden US-Dollar eingefahren hatte. Die Analystenerwartungen wurden damit übertroffen, diese hatten im Vorfeld bei 9,327 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die Starbucks-Aktie gewinnt am Donnerstag an der NASDAQ zeitweise 1,09 Prozent auf 85,09 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Starbucks und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com

Analysen zu Starbucks Corp.

DatumRatingAnalyst
26.07.2019Starbucks overweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2019Starbucks Market PerformTelsey Advisory Group
06.05.2019Starbucks Market PerformTelsey Advisory Group
25.01.2019Starbucks OutperformOppenheimer & Co. Inc.
03.12.2018Starbucks Market PerformTelsey Advisory Group
