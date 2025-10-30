Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Die Kaffeehauskette Starbucks hat Anlegern nach Wall Street-Schluss einen Blick in ihre Bücher gewährt.
Werte in diesem Artikel
Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat im vierten Geschäftsquartal 2025 einen Gewinnrückgang verbucht. Das Ergebnis je Aktie sackte von 0,80 US-Dollar auf 0,52 US-Dollar ab und lag damit unter den Expertenschätzungen (0,556 US-Dollar je Anteilsschein).
Der Umsatz belief sich daneben auf 9,6 Milliarden US-Dollar, nachdem Starbucks im Vergleichszeitraum das Vorjahres noch Erlöse von 9,07 Milliarden US-Dollar eingefahren hatte. Die Analystenerwartungen wurden damit übertroffen, diese hatten im Vorfeld bei 9,327 Milliarden US-Dollar gelegen.
Die Starbucks-Aktie gewinnt am Donnerstag an der NASDAQ zeitweise 1,09 Prozent auf 85,09 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com
