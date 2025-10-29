Zahlen für Q3

Das Online-Auktionshaus eBay hat nach US-Börsenschluss die Bilanz des jüngst abgelaufenen Jahresviertels vorgestellt.

eBay hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,36 US-Dollar je Aktie erzielt, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Plus von 1,29 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Die Analysten hatten für den Berichtszeitraum in ihren Schätzungen einen Gewinnanstieg auf 1,333 US-Dollar je Aktie prognostiziert.

Beim Umsatz lag das Online-Auktionshaus über den Markterwartungen: Statt der von Analysten in Aussicht gestellten 2,729 Milliarden US-Dollar erlöste das Unternehmen im Berichtsquartal 2,8 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte eBay 2,587 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Die eBay-Aktie zeigt sich am Mittwoch an der NASDAQ nachbörslich 6,62 Prozent im Minus bei 92,95 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net