eBay-Aktie dennoch unter Druck: Gewinn des Online-Auktionshauses zieht an
Das Online-Auktionshaus eBay hat nach US-Börsenschluss die Bilanz des jüngst abgelaufenen Jahresviertels vorgestellt.
Werte in diesem Artikel
eBay hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,36 US-Dollar je Aktie erzielt, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Plus von 1,29 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Die Analysten hatten für den Berichtszeitraum in ihren Schätzungen einen Gewinnanstieg auf 1,333 US-Dollar je Aktie prognostiziert.
Beim Umsatz lag das Online-Auktionshaus über den Markterwartungen: Statt der von Analysten in Aussicht gestellten 2,729 Milliarden US-Dollar erlöste das Unternehmen im Berichtsquartal 2,8 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte eBay 2,587 Milliarden US-Dollar umgesetzt.
Die eBay-Aktie zeigt sich am Mittwoch an der NASDAQ nachbörslich 6,62 Prozent im Minus bei 92,95 US-Dollar.
