Diabetesmittel

Eli Lilly-Aktie profitiert: Ausblick nach übertroffenen Quartalsergebnissen gesteigert

30.10.25 12:21 Uhr
Eli Lilly-Aktie freundlich: harmakonzern hebt Jahresausblick nach starkem Quartal erneut an | finanzen.net

Der US-Pharmakonzern Lilly profitiert weiterhin von einem starken Lauf bei seinen Diabetesmitteln und Gewichtssenkern Mounjaro und Zepbound.

Im dritten Quartal konnten die Amerikaner die Erwartungen am Markt übertrumpfen. Konzernchef David Ricks hob daher zur Zahlenvorlage ein weiteres Mal seine Ziele für das Jahr an. Der Umsatz wird nun bei 63 bis 63,5 Milliarden US-Dollar erwartet, wie der Hersteller am Donnerstag in Indianapolis mitteilte. Bereits im Sommer hatte der Manager seine Prognose auf 60 bis 62 Milliarden angehoben.

Im dritten Quartal steigerte Eli Lilly seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte auf 17,6 Milliarden Dollar. Unter dem Strich schnellte der Gewinn auf fast 5,6 Milliarden Dollar hoch - nach knapp einer Milliarde ein Jahr zuvor. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie (bereinigtes EPS) stieg von 1,18 auf 7,02 Dollar. Diese Kennziffer soll nun im Gesamtjahr auf 23 bis 23,70 Dollar steigen - nach 5,32 Dollar 2024. Der Mindestwert der neuen Prognose war zuvor noch das Maximalziel von Lilly gewesen.

Im vorbörslichen NYSE-Handel gewinnt die Eli Lilly-Aktie zeitweise 4,63 Prozent auf 851,23 US-Dollar.

/tav/jha/

INDIANAPOLIS (dpa-AFX)

mehr Analysen