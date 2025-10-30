DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 -3,5%Nas23.740 -0,9%Bitcoin93.118 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,99 +0,1%Gold4.001 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 adidas A1EWWW Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX schließt kaum bewegt - Treffen zwischen Trump und Xi sowie Bilanzsaison im Blick Nach EZB-Zinsentscheid: DAX schließt kaum bewegt - Treffen zwischen Trump und Xi sowie Bilanzsaison im Blick
Lufthansa-Aktie springt dennoch an: Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer Lufthansa-Aktie springt dennoch an: Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

EU-Agenturen: Prüfer sehen Mängel bei Vergabeverfahren

30.10.25 17:06 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex, die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) und die weiteren 41 EU-Agenturen führen ihren Haushalt aus Sicht von Europas Rechnungsprüfern ihre Finanzen generell gut - es bestehe aber Verbesserungsbedarf.

Wer­bung

"Die meisten EU-Agenturen haben ihre Finanzen 2024 gut verwaltet. Aber wir stoßen nach wie vor auf Probleme, vor allem bei der Vergabe öffentlicher Aufträge", sagt Petri Sarvamaa vom EU-Rechnungshof mit Sitz in Luxemburg. Nach Ansicht der Prüfer müssen 33 der insgesamt 43 Agenturen in mehreren Bereichen für Verbesserungen sorgen, wie aus ihrem Jahresbericht hervorgeht.

Unregelmäßigkeiten bei öffentlichen Ausschreibungen

Bei öffentlichen Ausschreibungen komme es nach wie vor zu den größten Unregelmäßigkeiten. Bei mehreren Agenturen stellten sie zudem fest, dass es keine ausreichenden Kontrollen gibt, dass Vergabeverfahren ohne die vorgeschriebenen Finanzierungsbeschlüsse eingeleitet werden oder etwa dass Ausgaben ohne korrekte Genehmigung erfolgen.

Die Prüfer bescheinigen allen Agenturen eine korrekte Verwaltung ihrer Einnahmen. Nur die in der Slowakei sitzende Arbeitsbehörde ELA erhielt wegen Problemen im Zusammenhang mit einem Vertrag, der den Prüfern zufolge 2022 vorschriftswidrig vergeben wurde, ein sogenanntes eingeschränktes Prüfungsurteil.

Wer­bung

Milliardenbudget für Agenturen

Die Agenturen haben ihren Sitz in 23 EU-Ländern und beschäftigen dem Bericht zufolge mehr als 17.000 Menschen. Sie haben technische, wissenschaftliche, regulatorische oder operative Aufgaben. Beispiele sind die EU-Grenzschutzbehörde Frontex oder die Europäische Arzneimittel-Agentur (Ema), die die Corona-Impfstoffe in der EU zuließ.

Das Budget der Agenturen lag 2024 demnach insgesamt bei über 5,3 Milliarden Euro - das entspreche vier Prozent des Gesamthaushalts der EU für 2024./rdz/DP/jha