Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 7,80 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 7,80 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,94 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.690.452 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 8,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 7,57 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (5,52 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 29,14 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,29 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,92 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,87 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

