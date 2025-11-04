Millionen-Deal

Die australische Verteidigungstechnologiefirma sorgt mit einem Großauftrag aus Lateinamerika für Aufsehen. Der Deal stärkt DroneShields Position und treibt die Aktie deutlich an.

• DroneShield erhält größten Auftrag der Firmengeschichte in Lateinamerika

• Aktie springt nach Bekanntgabe deutlich an

• Expansion in neue Märkte unterstreicht wachsendes Potenzial von Anti-Drohnen-Technologien



Rekordauftrag aus Lateinamerika sorgt für Schlagzeilen

DroneShield hat einen neuen Millionenvertrag an Land gezogen. Wie DroneXL berichtet, erhielt das australische Verteidigungsunternehmen einen Auftrag im Volumen von 25,3 Millionen Australischen Dollar von einem nicht genannten Regierungsverteidigungskunden in Lateinamerika - der größte Deal in der Region bislang. Der Vertrag wurde über einen privaten Reseller abgeschlossen, der bereits seit 2019 mit dem Unternehmen zusammenarbeitet. Frühere Bestellungen summierten sich laut ShareCafe auf rund 2,9 Millionen AUD - der neue Auftrag erhöht diese Zusammenarbeit um ein Vielfaches.

CEO Oleg Vornik bezeichnete den Abschluss als "weiteren Meilenstein" und betonte, dass DroneShield seine Position als bevorzugter Anbieter von Counter-UAS-Systemen in Lateinamerika weiter festige. Die Lieferung und Zahlung sollen zwischen dem vierten Quartal 2025 und dem ersten Quartal 2026 erfolgen.

Hightech gegen Drohnen: Wie DroneShield zum Schlüsselspieler wird

Die bestellten Systeme dürften laut DroneXL der Modellreihe "DroneSentry-X Mk2" angehören - einer mobilen Plattform, die mithilfe von künstlicher Intelligenz, Radar und elektronischer Störtechnik feindliche Drohnen erkennen und neutralisieren kann. Das System analysiert Flugmuster, identifiziert Bedrohungen und schaltet sie binnen Sekunden aus.

Der Auftrag kommt zu einem Zeitpunkt, in dem Lateinamerika verstärkt in moderne Verteidigungstechnologien investiert. DroneXL zufolge rüsten Regierungen der Region ihre Sicherheitsstrukturen gegen Schmuggel, Spionage und grenznahe Bedrohungen auf - und DroneShield profitiert als führender Anbieter dieser Systeme von dieser Entwicklung.

Aktie reagiert mit Kurssprung - Analysten sehen weiteres Potenzial

An der Börse kam die Nachricht hervorragend an. In Sydney schoss die Aktie zwischenzeitlich um neun Prozent nach oben und schloss schließlich 8,62 Prozent höher bei 4,16 Australischen Dollar. Seit Jahresbeginn ergibt sich damit ein beeindruckendes Plus von rund 444 Prozent.

Auch Analysten reagierten prompt. Laut StocksToday hob das Analysehaus Bell Potter seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr um 20 Prozent an. 97 Prozent der Umsatzerwartungen gelten demnach bereits als gesichert. Bei TipRanks liegen aktuell zwei Kaufempfehlungen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 5,14 AUD vor. Demnach sehen die Analysten ein weiteres Aufwärtspotenzial von über 23 Prozent.

Stärkere Kapitalbasis dank wachsender Umsätze

Parallel zum Lateinamerika-Auftrag meldete DroneShield zudem Fortschritte bei der eigenen Kapitalstruktur. Laut einer Mitteilung des Unternehmens haben sich 44,46 Millionen Performance-Optionen aktiviert, nachdem das Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten Cash-Einnahmen von 200 Millionen AUD erzielt hat - ein neuer Bestwert. Die Zielerreichung wurde von Wirtschaftsprüfern bestätigt. Insgesamt befinden sich damit rund 931 Millionen Aktien auf vollständig verwässerter Basis im Umlauf.

CEO Vornik betonte, dass die Beteiligungsprogramme Mitarbeiter und Aktionäre stärker miteinander verbinden sollen. Neue Performance-Optionen werden künftig an Umsatzhürden von 300, 400 und 500 Millionen AUD geknüpft, um das Wachstum langfristig abzusichern und Anreize für nachhaltige Wertsteigerung zu schaffen.

Strategische Expansion stärkt globale Präsenz

Mit dem Rekordauftrag aus Lateinamerika gelingt DroneShield laut StocksToday ein wichtiger Schritt in seiner globalen Wachstumsstrategie. Bisher konzentrierte sich das Unternehmen vor allem auf Australien und die USA, doch der neue Markt eröffnet zusätzliche Chancen.

Die zunehmende Nachfrage nach Abwehrsystemen gegen unbemannte Fluggeräte wird weltweit durch geopolitische Spannungen und den technologischen Wandel getrieben. DroneShield positioniert sich dabei als einer der führenden Anbieter moderner Verteidigungstechnologien - und hat mit dem jüngsten Deal eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sich dieser Kurs auch an der Börse bezahlt macht.

Redaktion finanzen.net