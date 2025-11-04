Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Das versprechen sich Experten von der anstehenden AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz.
Werte in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) stellt am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 38 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,17 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) noch 0,470 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AMD (Advanced Micro Devices) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 39 Analysten durchschnittlich bei 8,76 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 44 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,85 USD im Vergleich zu 1,00 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 48 Analysten durchschnittlich bei 33,15 Milliarden USD, gegenüber 25,79 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
