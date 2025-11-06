AKTIE IM FOKUS: Air France-KLM sacken nach Zahlen ab
Werte in diesem Artikel
PARIS (dpa-AFX) - Aktien von AIR France-KLM sind im frühen Handel am Donnerstag eingebrochen. Zuletzt verlor der Wert 12,5 Prozent. Die Aktie setzte damit nach einem Stabilisierungsversuch in den vergangenen Wochen ihre Abwärtsbewegung seit Ende August fort. Vom Jahreshoch hat die Aktie über 30 Prozent verloren. Auch Lufthansa lagen mit über einem Prozent im Minus.
Die Analysten von Bernstein verwiesen bei Air France-KLM auf den operativen Gewinn (Ebit), der durch höher als erwartete Abschreibungen belastet worden sei. Zudem habe der Umsatz im dritten Quartal die Schätzungen leicht verfehlt. Die Experten von JPMorgan betonten, dass die Konsensschätzungen für den operativen Gewinn zu hoch gewesen seien. Als positiv werteten sie die Kostenentwicklung der Fluggesellschaft./mf/jha/
