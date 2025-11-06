Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ConocoPhillips legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.
Werte in diesem Artikel
ConocoPhillips präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 1,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 14,76 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 13,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ConocoPhillips einen Umsatz von 12,99 Milliarden USD eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 28 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,31 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,81 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 60,52 Milliarden USD, gegenüber 54,61 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: ConocoPhillips und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf ConocoPhillips
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ConocoPhillips
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere ConocoPhillips News
Bildquellen: EQRoy / Shutterstock.com
Nachrichten zu ConocoPhillips
Analysen zu ConocoPhillips
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2020
|ConocoPhillips Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.2019
|ConocoPhillips Overweight
|Barclays Capital
|15.06.2018
|ConocoPhillips Outperform
|BMO Capital Markets
|09.11.2017
|ConocoPhillips Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.2017
|ConocoPhillips Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2020
|ConocoPhillips Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.2019
|ConocoPhillips Overweight
|Barclays Capital
|15.06.2018
|ConocoPhillips Outperform
|BMO Capital Markets
|09.11.2017
|ConocoPhillips Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.2017
|ConocoPhillips Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.04.2016
|ConocoPhillips Neutral
|UBS AG
|04.08.2015
|ConocoPhillips Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|06.10.2014
|ConocoPhillips Neutral
|UBS AG
|09.09.2014
|ConocoPhillips Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|28.11.2012
|ConocoPhillips halten
|Frankfurter Tagesdienst
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2012
|ConocoPhillips sell
|UBS AG
|21.06.2012
|ConocoPhillips sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.05.2012
|ConocoPhillips sell
|UBS AG
|24.04.2012
|ConocoPhillips sell
|UBS AG
|17.04.2012
|ConocoPhillips sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ConocoPhillips nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen