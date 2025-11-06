DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,36 +4,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.606 -0,9%Euro1,1514 +0,2%Öl63,76 +0,3%Gold3.988 +0,2%
Bilanz im Blick

Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

06.11.25 07:06 Uhr
ConocoPhillips legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ConocoPhillips
76,50 EUR 0,87 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ConocoPhillips präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 26 Analysten von einem Gewinn von 1,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 14,76 Milliarden USD aus - eine Steigerung von 13,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ConocoPhillips einen Umsatz von 12,99 Milliarden USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 28 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,31 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,81 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 60,52 Milliarden USD, gegenüber 54,61 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu ConocoPhillips

DatumRatingAnalyst
15.10.2020ConocoPhillips OutperformRBC Capital Markets
19.08.2019ConocoPhillips OverweightBarclays Capital
15.06.2018ConocoPhillips OutperformBMO Capital Markets
09.11.2017ConocoPhillips OutperformRBC Capital Markets
27.10.2017ConocoPhillips OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.10.2020ConocoPhillips OutperformRBC Capital Markets
19.08.2019ConocoPhillips OverweightBarclays Capital
15.06.2018ConocoPhillips OutperformBMO Capital Markets
09.11.2017ConocoPhillips OutperformRBC Capital Markets
27.10.2017ConocoPhillips OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.04.2016ConocoPhillips NeutralUBS AG
04.08.2015ConocoPhillips PerformOppenheimer & Co. Inc.
06.10.2014ConocoPhillips NeutralUBS AG
09.09.2014ConocoPhillips NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
28.11.2012ConocoPhillips haltenFrankfurter Tagesdienst
DatumRatingAnalyst
26.07.2012ConocoPhillips sellUBS AG
21.06.2012ConocoPhillips sellGoldman Sachs Group Inc.
02.05.2012ConocoPhillips sellUBS AG
24.04.2012ConocoPhillips sellUBS AG
17.04.2012ConocoPhillips sellUBS AG

