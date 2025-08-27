ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant
Der US-Ölkonzern ConocoPhillips will 20 bis 25 Prozent seiner Arbeitsplätze streichen.
Werte in diesem Artikel
Der Abbau soll größtenteils noch in diesem Jahr durchgeführt werden, wie ein Sprecher mitteilte. ConocoPhillips nannte keine Gründe für den radikalen Einschnitt. Es hieß lediglich, das Unternehmen prüfe ständig, wie man mit vorhandenen Ressourcen effizienter arbeiten könne. ConocoPhillips hatte Ende vergangenen Jahres rund 11.800 Beschäftigte in 14 Ländern.
Von dem Abbau sollen sowohl fest angestellte Beschäftigte als auch externe Mitarbeiter betroffen sein. ConocoPhillips hatte das vergangene Quartal mit einem Gewinnrückgang von 15 Prozent auf 1,97 Milliarden Dollar (1,7 Milliarden Euro) abgeschlossen. Die Industrie steht unter dem Druck sinkender Ölpreise. ConocoPhillips hatte im vergangenen Jahr den Konkurrenten Marathon Oil für rund 17 Milliarden Dollar übernommen.
Für die ConocoPhillips-Aktie geht es im NYSE-Handel zeitweise um 4,22 Prozent abwärts auf 94,80 US-Dollar.
/so/DP/nas
HOUSTON (dpa-AFX)
Übrigens: ConocoPhillips und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf ConocoPhillips
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ConocoPhillips
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere ConocoPhillips News
Bildquellen: IhorL / Shutterstock.com
Nachrichten zu ConocoPhillips
Analysen zu ConocoPhillips
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2020
|ConocoPhillips Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.2019
|ConocoPhillips Overweight
|Barclays Capital
|15.06.2018
|ConocoPhillips Outperform
|BMO Capital Markets
|09.11.2017
|ConocoPhillips Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.2017
|ConocoPhillips Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2020
|ConocoPhillips Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.2019
|ConocoPhillips Overweight
|Barclays Capital
|15.06.2018
|ConocoPhillips Outperform
|BMO Capital Markets
|09.11.2017
|ConocoPhillips Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.2017
|ConocoPhillips Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.04.2016
|ConocoPhillips Neutral
|UBS AG
|04.08.2015
|ConocoPhillips Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|06.10.2014
|ConocoPhillips Neutral
|UBS AG
|09.09.2014
|ConocoPhillips Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|28.11.2012
|ConocoPhillips halten
|Frankfurter Tagesdienst
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2012
|ConocoPhillips sell
|UBS AG
|21.06.2012
|ConocoPhillips sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.05.2012
|ConocoPhillips sell
|UBS AG
|24.04.2012
|ConocoPhillips sell
|UBS AG
|17.04.2012
|ConocoPhillips sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ConocoPhillips nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen