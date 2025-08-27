DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,67 -1,0%Dow45.140 -0,4%Nas21.436 +0,7%Bitcoin95.889 +0,3%Euro1,1661 +0,2%Öl67,41 -2,4%Gold3.563 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant
Tesla-Aktie in Grün: Entwicklungszentrum entsteht in Berlin-Köpenick Tesla-Aktie in Grün: Entwicklungszentrum entsteht in Berlin-Köpenick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Gründe unersichtlich

ConocoPhillips-Aktie schwach: Massiver Jobabbbau geplant

03.09.25 21:16 Uhr
NYSE-Aktie ConocoPhillips sinkt: Drastische Stellenstreichungen angekündigt | finanzen.net

Der US-Ölkonzern ConocoPhillips will 20 bis 25 Prozent seiner Arbeitsplätze streichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ConocoPhillips
84,80 EUR 0,09 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Abbau soll größtenteils noch in diesem Jahr durchgeführt werden, wie ein Sprecher mitteilte. ConocoPhillips nannte keine Gründe für den radikalen Einschnitt. Es hieß lediglich, das Unternehmen prüfe ständig, wie man mit vorhandenen Ressourcen effizienter arbeiten könne. ConocoPhillips hatte Ende vergangenen Jahres rund 11.800 Beschäftigte in 14 Ländern.

Wer­bung

Von dem Abbau sollen sowohl fest angestellte Beschäftigte als auch externe Mitarbeiter betroffen sein. ConocoPhillips hatte das vergangene Quartal mit einem Gewinnrückgang von 15 Prozent auf 1,97 Milliarden Dollar (1,7 Milliarden Euro) abgeschlossen. Die Industrie steht unter dem Druck sinkender Ölpreise. ConocoPhillips hatte im vergangenen Jahr den Konkurrenten Marathon Oil für rund 17 Milliarden Dollar übernommen.

Für die ConocoPhillips-Aktie geht es im NYSE-Handel zeitweise um 4,22 Prozent abwärts auf 94,80 US-Dollar.

/so/DP/nas

HOUSTON (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: ConocoPhillips und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ConocoPhillips

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ConocoPhillips

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: IhorL / Shutterstock.com

Nachrichten zu ConocoPhillips

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ConocoPhillips

DatumRatingAnalyst
15.10.2020ConocoPhillips OutperformRBC Capital Markets
19.08.2019ConocoPhillips OverweightBarclays Capital
15.06.2018ConocoPhillips OutperformBMO Capital Markets
09.11.2017ConocoPhillips OutperformRBC Capital Markets
27.10.2017ConocoPhillips OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.10.2020ConocoPhillips OutperformRBC Capital Markets
19.08.2019ConocoPhillips OverweightBarclays Capital
15.06.2018ConocoPhillips OutperformBMO Capital Markets
09.11.2017ConocoPhillips OutperformRBC Capital Markets
27.10.2017ConocoPhillips OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.04.2016ConocoPhillips NeutralUBS AG
04.08.2015ConocoPhillips PerformOppenheimer & Co. Inc.
06.10.2014ConocoPhillips NeutralUBS AG
09.09.2014ConocoPhillips NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
28.11.2012ConocoPhillips haltenFrankfurter Tagesdienst
DatumRatingAnalyst
26.07.2012ConocoPhillips sellUBS AG
21.06.2012ConocoPhillips sellGoldman Sachs Group Inc.
02.05.2012ConocoPhillips sellUBS AG
24.04.2012ConocoPhillips sellUBS AG
17.04.2012ConocoPhillips sellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ConocoPhillips nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen