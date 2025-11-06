DAX24.005 -0,2%Est505.659 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 -3,5%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.097 -1,4%Euro1,1533 +0,3%Öl64,01 +0,7%Gold4.012 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Barratt Developments Anlegern eine Freude FTSE 100-Wert Barratt Developments-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Barratt Developments Anlegern eine Freude
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF

Aktien Frankfurt: Dax macht Verluste fast wett - Zahlenflut dominiert den Handel

06.11.25 12:17 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax macht Verluste fast wett - Zahlenflut dominiert den Handel | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.005,0 PKT -44,8 PKT -0,19%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.499,8 PKT 151,2 PKT 0,65%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist nach der späten Aufholjagd zur Wochenmitte am Donnerstag auf Stabilisierungskurs. Bis zum Mittag dämmte der deutsche Leitindex mit 24.019 Punkten seinen Verlust auf 0,13 Prozent ein. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,62 Prozent auf 29.192 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ähnlich knapp wie der Dax im Minus.

Wer­bung

Im Fokus steht mit einer wahren Zahlenflut weiter die Quartalsberichtssaison der Unternehmen, die dem Gesamtmarkt bislang keinen entscheidenden Impuls geben konnte. "Der Dax bleibt im Seitwärtstrend", konstatierte Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Auf kurze Sicht überwögen aber die Risiken.

Zalando (Zalando) beendete mit einem Kurssprung von 8,7 Prozent den jüngsten Abwärtstrend. Die Aktie setzte sich an die Dax-Spitze. Analysten sahen den Quartalsbericht des Online-Händlers insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei Jefferies-Experte Frederick Wild eine beeindruckende Wiederbeschleunigung beim Bruttowarenwert und beim Umsatz konstatierte. Dass Zalando mit dem Ergebnis je Aktie enttäuscht habe, gehe wohl auf Restrukturierungs- und Akquisitionskosten zurück.

Bei der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) konnten sich die Anleger über einen Kursanstieg von 6,7 Prozent freuen. Die Erwartungen an den Quartalsbericht seien zurückhaltend gewesen, schrieb Michael Aspinall von Jefferies. Die Kostenkontrolle des Logistikkonzerns habe ein schwieriges konjunkturelles Umfeld sowie strengere regulatorische Anforderungen ausgleichen müssen. "Das wurde geliefert", resümierte der Experte.

Wer­bung

Für Rheinmetall ging es um 3,3 Prozent hoch. Jefferies-Expertin Chloe Lemarie zeigte sich erleichtert von dem robusten Zwischenbericht und dem bestätigten Ausblick des Rüstungskonzerns und Autozulieferers. Die Ängste einiger Anleger vor einer Prognosesenkung, welche die Kursschwäche der vergangenen Tage widerspiegele, hätten sich somit nicht bewahrheitet. Die Konsensschätzungen lägen zudem weiterhin über der Planung des Unternehmens.

Im MDax eroberte RATIONAL nach der jüngsten Kursschwäche mit plus 7,4 Prozent den Spitzenplatz. Die Experten der kanadischen Bank RBC sahen operatives Ergebnis (Ebit) und Nettogewinn des Großküchen-Ausrüsters über den Erwartungen. Die Anteile von freenet verteuerten sich um 2,2 Prozent. Händler attestierten dem Mobilfunk- und TV-Anbieter, er habe im vergangenen Quartal nicht so schlecht abgeschnitten wie befürchtet.

Suss (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) führte dank eines Kurssprungs von fast 19 Prozent die Gewinnerliste im Nebenwerte-Index SDAX unangefochten an. Nachdem der Halbleiterzulieferer vor wenigen Tagen erst den Ausblick gesenkt hatte, rechnet er nun im vierten Quartal mit einer sehr deutlichen Belebung. Für Marktteilnehmer kam das überraschend, auch weil zuletzt von einem "wenig dynamischen Auftragseingang" im dritten Quartal die Rede gewesen war.

Wer­bung

Derweil litten die seit Jahresbeginn gut gelaufenen Aktien von Dax-Schlusslicht Heidelberg Materials mit minus 3,6 Prozent unter Gewinnmitnahmen. RBC-Analyst Anthony Codling attestierte dem Baustoffhersteller ein branchenkonform solides Quartal. Er merkte aber an, Konkurrent Holcim habe sich in den Schwellenländern besser geschlagen.

Deutsche Börse (Deutsche Börse) verbilligten sich als Dax-Schlusslicht um 3,8 Prozent. Wegen des Verdachts auf einen Kartellverstoß leitete die EU-Kommission offiziell ein Verfahren gegen die Eschborner sowie die US-Technologiebörse Nasdaq ein.

Commerzbank (Commerzbank)-Titel verloren 2,3 Prozent, nachdem die Frankfurter wegen einer höheren Steuerlast einen rückläufigen Nettogewinn gemeldet hatten. Dieser liege 10 Prozent unter der Konsensschätzung, merkte Analyst Chris Hallam von der US-Investmentbank Goldman Sachs an.

Bei MDax-Schlusslicht LANXESS standen Verluste von 13,6 Prozent zu Buche. Der Chemiekonzern wird in einem weiterhin schwierigen Wirtschaftsumfeld vorsichtiger für die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. HAMBORNER REIT war nach der Zahlenvorlage mit einem Minus von 4,7 Prozent größter Verlierer im SDax. Die Aktien des Immobilienunternehmens rutschten zudem auf ein Mehrjahrestief ab./gl/jha/

-- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

13:59DAX hat Zahlenflut zu verdauen - 24.000er-Marke bleibt umkämpft
13:58Rheinmetall meldet Rekordumsatz - aber schleppenden Auftragseingang
13:38Continental rutscht in die roten Zahlen - Diese Sondereffekte sind verantwortlich
13:23Lufthansa prüft Airbus A321 XLR nun doch wieder genauer
13:07Rheinmetall verbucht einen Rekord nach dem anderen
13:04Verdacht bei Finanzderivaten: EU startet Kartellverfahren gegen Deutsche Börse und Nasdaq
12:37EU-Kommission leitet Kartellverfahren gegen Deutsche Börse und Nasdaq ein
12:30DAX zieht kräftig hoch
mehr