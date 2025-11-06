Aktien Frankfurt: Dax macht Verluste fast wett - Zahlenflut dominiert den Handel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist nach der späten Aufholjagd zur Wochenmitte am Donnerstag auf Stabilisierungskurs. Bis zum Mittag dämmte der deutsche Leitindex mit 24.019 Punkten seinen Verlust auf 0,13 Prozent ein. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,62 Prozent auf 29.192 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ähnlich knapp wie der Dax im Minus.

Im Fokus steht mit einer wahren Zahlenflut weiter die Quartalsberichtssaison der Unternehmen, die dem Gesamtmarkt bislang keinen entscheidenden Impuls geben konnte. "Der Dax bleibt im Seitwärtstrend", konstatierte Analyst Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Auf kurze Sicht überwögen aber die Risiken.

Zalando (Zalando) beendete mit einem Kurssprung von 8,7 Prozent den jüngsten Abwärtstrend. Die Aktie setzte sich an die Dax-Spitze. Analysten sahen den Quartalsbericht des Online-Händlers insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei Jefferies-Experte Frederick Wild eine beeindruckende Wiederbeschleunigung beim Bruttowarenwert und beim Umsatz konstatierte. Dass Zalando mit dem Ergebnis je Aktie enttäuscht habe, gehe wohl auf Restrukturierungs- und Akquisitionskosten zurück.

Bei der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) konnten sich die Anleger über einen Kursanstieg von 6,7 Prozent freuen. Die Erwartungen an den Quartalsbericht seien zurückhaltend gewesen, schrieb Michael Aspinall von Jefferies. Die Kostenkontrolle des Logistikkonzerns habe ein schwieriges konjunkturelles Umfeld sowie strengere regulatorische Anforderungen ausgleichen müssen. "Das wurde geliefert", resümierte der Experte.

Für Rheinmetall ging es um 3,3 Prozent hoch. Jefferies-Expertin Chloe Lemarie zeigte sich erleichtert von dem robusten Zwischenbericht und dem bestätigten Ausblick des Rüstungskonzerns und Autozulieferers. Die Ängste einiger Anleger vor einer Prognosesenkung, welche die Kursschwäche der vergangenen Tage widerspiegele, hätten sich somit nicht bewahrheitet. Die Konsensschätzungen lägen zudem weiterhin über der Planung des Unternehmens.

Im MDax eroberte RATIONAL nach der jüngsten Kursschwäche mit plus 7,4 Prozent den Spitzenplatz. Die Experten der kanadischen Bank RBC sahen operatives Ergebnis (Ebit) und Nettogewinn des Großküchen-Ausrüsters über den Erwartungen. Die Anteile von freenet verteuerten sich um 2,2 Prozent. Händler attestierten dem Mobilfunk- und TV-Anbieter, er habe im vergangenen Quartal nicht so schlecht abgeschnitten wie befürchtet.

Suss (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) führte dank eines Kurssprungs von fast 19 Prozent die Gewinnerliste im Nebenwerte-Index SDAX unangefochten an. Nachdem der Halbleiterzulieferer vor wenigen Tagen erst den Ausblick gesenkt hatte, rechnet er nun im vierten Quartal mit einer sehr deutlichen Belebung. Für Marktteilnehmer kam das überraschend, auch weil zuletzt von einem "wenig dynamischen Auftragseingang" im dritten Quartal die Rede gewesen war.

Derweil litten die seit Jahresbeginn gut gelaufenen Aktien von Dax-Schlusslicht Heidelberg Materials mit minus 3,6 Prozent unter Gewinnmitnahmen. RBC-Analyst Anthony Codling attestierte dem Baustoffhersteller ein branchenkonform solides Quartal. Er merkte aber an, Konkurrent Holcim habe sich in den Schwellenländern besser geschlagen.

Deutsche Börse (Deutsche Börse) verbilligten sich als Dax-Schlusslicht um 3,8 Prozent. Wegen des Verdachts auf einen Kartellverstoß leitete die EU-Kommission offiziell ein Verfahren gegen die Eschborner sowie die US-Technologiebörse Nasdaq ein.

Commerzbank (Commerzbank)-Titel verloren 2,3 Prozent, nachdem die Frankfurter wegen einer höheren Steuerlast einen rückläufigen Nettogewinn gemeldet hatten. Dieser liege 10 Prozent unter der Konsensschätzung, merkte Analyst Chris Hallam von der US-Investmentbank Goldman Sachs an.

Bei MDax-Schlusslicht LANXESS standen Verluste von 13,6 Prozent zu Buche. Der Chemiekonzern wird in einem weiterhin schwierigen Wirtschaftsumfeld vorsichtiger für die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr. HAMBORNER REIT war nach der Zahlenvorlage mit einem Minus von 4,7 Prozent größter Verlierer im SDax. Die Aktien des Immobilienunternehmens rutschten zudem auf ein Mehrjahrestief ab./gl/jha/

-- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---