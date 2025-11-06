DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,36 +4,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.973 -0,5%Euro1,1508 +0,1%Öl63,63 +0,1%Gold3.986 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 EVOTEC 566480 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fest -- QUALCOMM, Arm, Snap, IonQ, AMC, Robinhood, Lucid, Novo Nordisk, BMW, Amazon, Rivian, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Stanley Druckenmiller mit Neuausrichtung: Nach Verkäufen von NVIDIA und Palantir setzt er auf diese zwei Aktien Stanley Druckenmiller mit Neuausrichtung: Nach Verkäufen von NVIDIA und Palantir setzt er auf diese zwei Aktien
Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Hardware

Amazon-Aktie: Amazons FireTV-Stick bekommt neuen Namen - was sich sonst ändert

06.11.25 03:02 Uhr
NASDAQ-Aktie Amazon benennt Fire TV-Stick um - doch was ändert sich eigentlich auf der technischen Seite? | finanzen.net

Amazon hat seinen Fire TV Stick 4K umbenannt - eine Änderung, die zunächst banal erscheint, aber durchaus für Kopfschütteln sorgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
217,45 EUR 0,15 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Amazon benennt Fire TV Stick 4K in "Fire TV Stick 4K Plus" um - ohne technische Änderungen
• Maßnahme für Produktdifferenzierung
• Amazon ist Marktführer bei Connected-TV-Geräten

Wer­bung

Umbenennung ohne neue Funktionen

Mitte Oktober 2025 hat Amazon seinen Fire TV Stick 4K stillschweigend in Fire TV Stick 4K Plus umbenannt. Wie Notebookcheck berichtet, ändert sich dabei ausschließlich der Name auf der Verpackung - die Hardware bleibt identisch. Amazon selbst bestätigte gegenüber The Verge, dass die Umbenennung der besseren Produktdifferenzierung dienen soll. Hintergrund ist die Einführung des günstigeren Fire TV Stick 4K Select, von dem sich das Plus-Modell nun deutlicher abheben soll, schreibt Golem.

Besitzer des bisherigen Fire TV Stick 4K können aufatmen: Ihre Geräte bleiben technisch identisch und funktionieren genauso wie bisher, so Winfuture. Die Umbenennung ist rein kosmetisch und löst das eigentliche Problem nicht.

Drei 4K-Modelle in engem Preissegment

Seit der Einführung des Fire TV Stick 4K Select Ende September 2025 tummeln sich drei 4K-Sticks in einer Preisspanne von gerade mal 25 Euro. Das Einsteigermodell Fire TV Stick 4K Select kostet 54,99 Euro und bringt Wi-Fi 5 sowie weniger Arbeitsspeicher mit, berichtet Notebookcheck. Für 69,99 Euro gibt es das Fire TV Stick 4K Plus mit Wi-Fi 6, einem Quad-Core-Prozessor mit 2 GB RAM, 8 GB Speicher sowie Dolby Vision, HDR10, HDR10+ und Dolby Atmos. Das Topmodell Fire TV Stick 4K Max schlägt mit 79,99 Euro zu Buche und verdoppelt den Speicher auf 16 GB.

Wer­bung

Der günstigere Select-Stick hat weniger RAM, was sich beim Navigieren durchs Menü bemerkbar machen kann - die Bedienung läuft etwas zäher, Apps starten langsamer, schreibt Golem. Amazon kommuniziert diese Einschränkungen auf der Produktseite allerdings kaum, was Käufer im Unklaren lässt. Die enge Preisstruktur macht die Entscheidung nicht leichter, da die Unterschiede auf den ersten Blick kaum erkennbar sind.

Amazon als Marktführer bei Streaming-Geräten

Mit seiner Fire-TV-Familie hat Amazon beachtliche Erfolge eingefahren und führt weltweit den Markt bei Connected-TV-Geräten an. Bis Ende 2021 verkauften sich 150 Millionen Fire-TV-Geräte, meldet Golem. Die Fire-TV-Geräte stärken die Kundenbindung an Amazon Prime, da für die Nutzung ein Amazon-Konto erforderlich ist und die Integration ins Amazon-Ökosystem reibungslos funktioniert, berichtet Golem. Häufige Rabattaktionen, bei denen die Sticks deutlich günstiger angeboten werden, treiben die Marktdurchdringung kontinuierlich voran. Die Geräte gewähren sofortigen Zugriff auf breite Inhalte mit personalisierten Empfehlungen und Alexa-Sprachsteuerung.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Amazon KaufenDZ BANK
31.10.2025Amazon BuyUBS AG
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen