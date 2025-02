Tech-Vorreiter

In einem Exklusiv-Interview mit Business Punk erklärt der Chief Technology Officer (CTO) von Amazon sein Rezept, um besser zu lernen und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Von dauerhaft online zu bewusst offline

Laut Amazon-CTO Werner Vogels verändert sich der Fokus der Gesellschaft - insbesondere der kommenden Generationen. Es geht nicht mehr darum, einfach nur groß und erfolgreich zu werden. Vielmehr muss die berufliche Tätigkeit von Bedeutung sowie sinnstiftend sein. Auch das Bewusstsein für die negativen Auswirkungen von dauerhaften Belastungen und Stress scheint weit verbreitet. Daher sinkt die Bereitschaft, dauerhaft erreichbar zu sein, zunehmend. Einen Grund hierfür sieht Vogels in der begrenzten Menge an Aufmerksamkeit, die Menschen zur Verfügung haben: "Aufmerksamkeit ist eine begrenzte Ressource, und der Dauerstress macht uns unproduktiv".

Wer­bung Wer­bung





Eine App für alle Ihre Versicherungen. Finden Sie heraus, bei welchen Verträgen Sie sparen oder mehr Leistungen herausholen können. Hier kostenlos die App von Clark herunterladen und testen*





Doch nicht nur der Dauerstress sorgt für den Rückzug aus dem Online-Leben, auch andere Faktoren werden negativ beeinflusst: "Aufmerksamkeit aber ist eine begrenzte Menge an Energie in unserem Gehirn. Wenn diese also ständig unterbrochen wird, geht unsere Fähigkeit zu lernen, unsere Fähigkeit, sich zu konzentrieren, verloren", erklärt Vogels.

Diese Erkenntnisse führen dazu, dass immer mehr Menschen sich eine Entschleunigung der Welt wünschen und nicht mehr dauerhaft erreichbar sein wollen. Eine Beobachtung, die auch der Tech-Experte hervorhebt: "Zum Glück sehe ich eine Gegenbewegung: bewusster Umgang mit Technologie, Offline-Wochenenden, ablenkungsfreie Hardware. […] Menschen treffen sich, um ohne Technologie zu lesen, zu reden oder sich bewusst zu langweilen. Langeweile ist eine unterschätzte Kraft. Sie gibt unserem Gehirn Raum, kreativ zu werden".

Wer­bung Wer­bung

Vogels Strategie

Um die eigene Aufmerksamkeit nicht mit unnötigen Benachrichtigungen zu verschwenden und die Lernfähigkeit aufrechtzuerhalten, nimmt Vogels "einen Nachmittag pro Woche frei. Das heißt, das Telefon, die E-Mails werden abgeschaltet, alles wird abgeschaltet, und [er verbringt] einen halben Tag damit, zu lernen". Doch nicht nur im privaten Kontext achtet Vogels darauf, wie und wo seine Aufmerksamkeit hingeht - auch auf der Arbeit wird auf das Konzept der Aufmerksamkeit Rücksicht genommen. So berichtet er davon, dass "die Meetings bei Amazon mit einem schriftlichen 6-seitigen Dokument" beginnen, welches in der ersten halben Stunde selbstständig gelesen werden muss. Anschließend verfügt jeder über denselben Wissensstand, um qualitativ hochwertige Entscheidungen zu treffen - denn "es wird sichergestellt, dass alle mit ihrem Kopf dabei sind".

Das bedeutet der gesellschaftliche Wandel für Unternehmen

Dieser gesellschaftliche Wandel zeigt sich nicht nur in Veränderungen bei Vogels oder Amazon, genau genommen betrifft er sämtliche (Technologie-)Unternehmen. "Arbeit ist für [die jüngeren Generationen] Teil der eigenen Identität. Unternehmen, die das ignorieren, verlieren die besten Talente", betont Vogels. Auf Nachfrage, ob Unternehmen darauf reagieren würden, erklärt er, dass diese keine Wahl haben: "Wenn Unternehmen die besten Talente einstellen wollen, müssen sie ihnen eine sinnvolle Arbeit bieten, denn diese Talente haben die Wahl".

Wer­bung Wer­bung





Das Erfolgsbuch "Think and Grow Rich" von Napoleon Hill als deutsche Ausgabe. Ein gesammeltes Wissen von mehr als 500 der einflussreichsten Persönlichkeiten ihrer Zeit wird in diesem Buch anschaulich aufbereitet. Über 60 Millionen vekaufte Exemplare, ein Spiegel Bestseller und damit eines der erfolgreichsten Finanzbücher. Hier bei Amazon bestellen*



Doch nicht nur bei Personalentscheidungen spielt der Wandel eine Rolle, denn Tech-Konzerne haben nun mehr Verantwortung. Vogels Erklärung lautet wie folgt: "Wenn wir Technologien entwickeln, die negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben könnten, tragen wir auch die Verantwortung, Werkzeuge zu schaffen, die diese Auswirkungen abmildern oder verhindern". Damit geht auch verantwortungsvolle Innovation einher, also die Entwicklung von Technologien, "die nicht nur kommerziell erfolgreich, sondern auch nachhaltig und gesellschaftlich sinnvoll sind".

Sein Wissen zu den Entwicklungen zieht Vogels nicht nur aus Amazon und dessen Cloud-Computing-Anbieter Amazon Web Services (AWS), sondern aus den Daten von Millionen von Unternehmen, welche die Dienstleistungen von AWS nutzen. Sie geben "wertvolle Einblicke in aufkommende Muster".

Ein Blick in die Zukunft

Vogels beendet das Interview mit einem positiven Blick in die Zukunft: "Unternehmen, die es schaffen, gesellschaftlichen Wandel mit technologischen Fortschritten zu verbinden, werden die Zukunft dominieren. Das gilt für alle Branchen. Es wird herausfordernd, aber auch unglaublich spannend. Es fängt bei uns an, mit kleinen Schritten. Denn die besten Geschichten sind noch nicht geschrieben".

Redaktion finanzen.net