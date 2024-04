Bewerbung

Bei einer Bewerbung ist vor allem der Lebenslauf von Bedeutung für Personaler. Neben der Vollständigkeit und Gestaltung ist natürlich auch der Inhalt von Relevanz. So kann beispielsweise ehrenamtliches Engagement - insbesondere bei wenig Berufserfahrung - für Pluspunkte im Bewerbungsprozess sorgen.

Ehrenämter erweitern die eigenen Fähigkeiten

Soziales Engagement ist in erster Linie zur Weiterbildung und für das Sammeln von persönlichen Erfahrungen von Bedeutung. Nichtsdestotrotz lassen sich einige der Vorteile eines Ehrenamts auch auf die Berufswelt erweitern. Grundsätzlich zeugt ein Ehrenamt von der Bereitschaft, zusätzliches Engagement zu zeigen. Je nach Art der ehrenamtlichen Tätigkeit werden Soft sowie Hard Skills erlernt, die im Berufsleben relevant werden könnten. Doch der wohl größte Vorteil des Ehrenamts besteht darin, dass man sich von anderen Bewerbern abhebt. In Einzelfällen können ehrenamtliche Tätigkeiten sogar bei der Jobsuche selbst helfen, indem sie über Vitamin B als Karrieresprungbett fungieren. Aber auch während Zeiten der Arbeitslosigkeit kann ein soziales Engagement den Wunsch nach Tätigkeit aufzeigen, sofern parallel nach Arbeit gesucht wird. Schlussendlich liegt der Vorteil der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Berufswelt wohl darin, dass man sich für den Arbeitgeber attraktiver macht, denn ausgehend von der Art der Tätigkeit lassen sich viele Rückschlüsse auf die andere Person ziehen. Während die Ausübung eines Ehrenamts in der Regel mit positiven Eigenschaften wie Loyalität, Selbstlosigkeit oder auch Hilfsbereitschaft verknüpft sind, so sollte bei der Bewerbung dennoch darauf geachtet werde, welche und wie viele ehrenamtliche Tätigkeiten angibt.

Das Portal steptone.de empfiehlt eine maximale Anzahl von drei Tätigkeiten, welche im Lebenslauf angegeben werden sollten. Eine zu hohe Menge an außerberuflichen Aktivitäten könnte einen potenziellen Arbeitgeber verschrecken und den Eindruck erwecken, der gewünschte Job sei zweitrangig, wie das Portal erklärt. Viele unterschiedliche ehrenamtliche Tätigkeiten von kurzer Dauer können zudem schnell sprunghaft wirken. Außerdem sei es laut dem Portal wichtig, bewusst bestimmte Tätigkeiten zu selektieren und diese im Lebenslauf anzugeben. Für einen sozialen Beruf kann beispielsweise das Ehrenamt als Trainer in einem Verein angegeben werden, führt stepstone.de an. Ein weiteres Beispiel des Portals ist die Arbeit in einer Tierarztpraxis, dabei kann eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Tierheim von Vorteil sein. Alles in allem ist es also wichtig, dass die angegebene ehrenamtliche Tätigkeit zur eigenen Person und zu ausgeschriebenen Stelle passt, um die Vorteile auch vollends ausschöpfen zu können.

An dieser Stelle im Lebenslauf sollten sie stehen

Da der Lebenslauf in der Regel tabellarisch aufgebaut ist, sollten auch Abschnitte wie "Interessen und Hobbys", "Besondere Kenntnisse" oder "Persönliche Kompetenzen" entsprechend formatiert sein. Ehrenamtliche Tätigkeiten fallen bestenfalls in einer der eben genannten Kategorien, bietet der Lebenslauf jedoch besonders viel Platz, so kann eine eigene Kategorie "Soziales Engagement" oder "Ehrenamt" verwendet werden. Enthalten sein sollten Informationen wie Art des Ehrenamts, Organisation, Institution und Aufgaben, damit sich ein potenzieller Arbeitgeber ein erstes Bild von der Tätigkeit machen kann.

Im Bewerbungsgespräch

Zwar ist man nicht zu einem Nachweis der ehrenamtlichen Tätigkeit, welche im Lebenslauf angegeben wurde, verpflichtet, jedoch sollte eine solche Bescheinigung oder eine Art Arbeitszeugnis vorhanden sein. Im Zweifel kann der potenzielle Arbeitgeber diesen nämlich noch anfordern oder im Falle eines Bewerbungsgesprächs erfragen. Da Vorbereitung bei einem Bewerbungsgespräch bedeutsam ist, sollte sich bewusst gemacht werden, dass die ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen des Bewerbungsgesprächs sehr wahrscheinlich angesprochen wird. Einen Überblick über Aufgaben, Erfahrungen und Gelerntem sollten dann dargelegt werden können.

Redaktion finanzen.net