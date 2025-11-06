Ausweitung der Verluste: Short-Attacke lässt HelloFresh-Aktie zweistellig abstürzen
Die kräftigen Kursverluste von HelloFresh vom Vortag weiten sich aus. Auslöser der Abschläge war eine sogenannte Short-Attacke eines spekulativen Anlegers.
Werte in diesem Artikel
Sogenannte Short-Seller verkaufen geliehene Aktien am Markt und wetten so auf einen fallenden Kurs. Sinkt der Kurs, kaufen sie die Aktien zu einem niedrigeren Preis zurück und streichen die Kursdifferenz als Gewinn ein.
Die Papiere von HelloFresh sacken am Donnerstagvormittag zeitweise um 12,48 Prozent auf 5,51 Euro ab und fielen auf den niedrigsten Stand seit August vergangenen Jahres. Sie waren das Schlusslicht im MDAX der mittelgroßen Börsentitel. Bereits am Vortag waren sie um knapp neun Prozent gefallen.
