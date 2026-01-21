HelloFresh Aktie
Marktkap. 796,98 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Bei Hellofresh lobt Diebel die Kostensenkungsmaßnahmen, wartet aber auf die Umsatzwende./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
5,53 €
|Abst. Kursziel*:
8,46%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
5,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,84%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|09:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.12.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|09:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.12.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|01.11.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|30.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.24
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|15.12.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|09.12.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG