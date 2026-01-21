JP Morgan Chase & Co.

HelloFresh Neutral

09:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel HelloFresh 5,62 EUR 0,10 EUR 1,89% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Bei Hellofresh lobt Diebel die Kostensenkungsmaßnahmen, wartet aber auf die Umsatzwende./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT

