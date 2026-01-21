DAX 24.876 -0,1%ESt50 5.947 +0,0%MSCI World 4.513 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.041 +1,4%Euro 1,1844 -0,4%Öl 66,09 -0,3%Gold 5.093 +2,2%
HelloFresh Aktie

Marktkap. 796,98 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

HelloFresh
5,62 EUR 0,10 EUR 1,89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Bei Hellofresh lobt Diebel die Kostensenkungsmaßnahmen, wartet aber auf die Umsatzwende./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,53 €		 Abst. Kursziel*:
8,46%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
5,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,84%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

