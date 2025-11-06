EU leitet Untersuchung zu möglichen Absprachen zwischen Dt Börse und Nasdaq ein
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Die Europäische Kommission leitet eine förmliche kartellrechtliche Untersuchung ein und will prüfen, ob die Deutsche Börse und die Nasdaq gegen EU-Wettbewerbsvorschriften verstoßen haben. Konkret will die Behörde untersuchen, ob die beiden Börsenbetreiber ihr Verhalten in den Bereichen Notierung, Handel und Clearing von Finanzderivaten im Europäischen Wirtschaftsraum abgestimmt haben. Bei der Deutschen Börse war kurzfristig keine Stellungnahme in der Sache erhältlich.
Die Kommission befürchtet nach eigenen Angaben vom Donnerstag, dass Deutsche Börse und Nasdaq Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen abgestimmt haben könnten, um bei Notierung, Handel und Clearing von bestimmten Derivaten nicht miteinander zu konkurrieren. Darüber hinaus befürchte man, dass die Unternehmen die Nachfrage aufgeteilt, die Preise abgestimmt und sensible Geschäftsinformationen ausgetauscht haben könnten. Wenn sich die Vermutungen bestätigen, könnte dieses Verhalten laut EU-Kommission gegen die EU-Wettbewerbsvorschriften verstoßen, nach denen Kartelle und wettbewerbsbeschränkende Geschäftspraktiken verboten sind.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/sha
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2025 06:18 ET (11:18 GMT)
Übrigens: Nasdaq und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Nasdaq Inc
Analysen zu Nasdaq Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.12.2017
|Nasdaq Buy
|UBS AG
|08.09.2017
|Nasdaq Overweight
|Barclays Capital
|27.07.2017
|Nasdaq Buy
|UBS AG
|27.04.2017
|Nasdaq Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.03.2017
|Nasdaq Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.12.2017
|Nasdaq Buy
|UBS AG
|08.09.2017
|Nasdaq Overweight
|Barclays Capital
|27.07.2017
|Nasdaq Buy
|UBS AG
|28.04.2016
|Nasdaq Overweight
|Barclays Capital
|28.04.2016
|Nasdaq Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.04.2017
|Nasdaq Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.03.2017
|Nasdaq Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.2009
|NASDAQ OMX Group market perform
|William Blair
|12.11.2007
|Nasdaq Stock Market equal-weight
|Lehman Brothers Inc.
|23.01.2007
|Update NASDAQ Stock Market Inc.: Neutral
|JP Morgan
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nasdaq Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen