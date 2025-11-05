Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 7,66 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 7,66 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.785.464 Lufthansa-Aktien umgesetzt.
Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 9,51 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 38,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,310 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,29 EUR je Lufthansa-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,92 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 10,32 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Lufthansa die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie
Lufthansa-Aktie im Plus: Gewerkschaft räumt Lufthansa Zeit für neue Verhandlungen ein
Experten sehen bei Lufthansa-Aktie weniger Potenzial
Lufthansa-Aktie springt dennoch an: Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|31.10.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen