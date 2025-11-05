DAX24.103 +0,6%Est505.680 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.510 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1478 -0,1%Öl64,25 -0,2%Gold3.981 +1,2%
So entwickelt sich Lufthansa

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

05.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 7,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,72 EUR 0,01 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 7,66 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.785.464 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 9,51 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 38,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,310 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,29 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,92 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 10,32 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.03.2027 dürfte Lufthansa die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
08:01Lufthansa Market-PerformBernstein Research
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
08:01Lufthansa Market-PerformBernstein Research
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
30.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

