DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen
So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient
Blick auf Lufthansa-Kurs

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag auf grünem Terrain

05.11.25 09:23 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 7,78 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 7,78 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 349.490 Lufthansa-Aktien.

Bei einem Wert von 8,39 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 7,73 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,52 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 29,03 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,310 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,29 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10,32 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
08:01Lufthansa Market-PerformBernstein Research
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
