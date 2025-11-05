Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 7,78 EUR zu.
Um 09:07 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 7,78 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 349.490 Lufthansa-Aktien.
Bei einem Wert von 8,39 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 7,73 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,52 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 29,03 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,310 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,29 EUR aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 10,32 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 10,74 Mrd. EUR umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.
In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|31.10.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
