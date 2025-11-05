DAX23.827 -0,5%Est505.629 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,19 -0,3%Gold3.964 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

ROUNDUP: Evotec enttäuscht im dritten Quartal - Verkauft JEB an Sandoz

05.11.25 11:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,38 EUR -0,59 EUR -8,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoff-Entwickler Evotec (EVOTEC SE) kämpft weiterhin mit einer schwachen Nachfrage im Markt für frühe Arzneimittelforschung. Die am Mittwoch in Hamburg vorgelegten Quartalsergebnisse blieben hinter den Erwartungen zurück. Derweil lief es bei der Biotech-Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) besser. Sie verkauft Evotec jetzt aber an Sandoz, wie am Dienstagabend mitgeteilt wurde und bereits seit Sommer beabsichtigt wurde. Der Abschluss des Deals sorgte bei den Anlegern im vorbörslichen Handel zunächst für Begeisterung. Im Hauptgeschäft rückte aber die operative Entwicklung in den Fokus, die Aktie geriet unter Druck.

Wer­bung

Am Vormittag stand die im SDAX notierte Evotec-Aktie rund 12 Prozent im Minus. Sie hat seit dem Jahreswechsel schon einige Aufs und Abs hinter sich. Momentan steht seitdem ein Abschlag von 24 Prozent zu Buche.

Die finanziellen Details des Deals mit Sandoz entsprächen im Wesentlichen seiner Erwartung, schrieb RBC-Analyst Charles Weston. Die Resultate des dritten Quartals hätten den Markt allerdings klar enttäuscht.

In den ersten neun Monaten des Jahres ging der Umsatz von Evotec im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf rund 535 Millionen Euro zurück. Der bereinigte operative Verlust (bereinigtes Ebitda) weitete sich von 6 Millionen auf knapp 17 Millionen Euro aus. Unter dem Strich reduzierte sich der Verlust etwas von gut 155 Millionen auf rund 118 Millionen Euro, unter anderem dank Sparmaßnahmen. Die Ziele für 2025 und 2028 bestätigte der Konzern.

Wer­bung

Evotec sprach von einer schwachen Nachfrage im Markt für frühe Arzneimittelforschung (D&PD). Der Umsatz in dem Geschäftsbereich ging deutlich zurück. Dieses Minus konnte das gut gelaufene Geschäft von Just-Evotec Biologics (JEB) nur teilweise ausgleichen. Zudem kämpft Evotec mit Unterauslastung und hohen Fixkosten. Hinzu kommen Kosten im Zusammenhang mit dem Anlaufen einer JEB-Anlage im französischen Toulouse. Sie ist Teil des nun beschlossenen Verkaufs an Sandoz.

Zudem kaufen die Schweizer 100 Prozent der JEB-Anteile und die Lizenzgebühren zur Produktionstechnologie von JEB. Für das Paket zahlt Sandoz laut den Angaben einen Barbetrag in Höhe von rund 350 Millionen US-Dollar (302 Mio Euro). Die Lizenz umfasst laut Mitteilung eine unbegrenzte Anzahl an Molekülen, wobei derzeit für bis zu zehn Moleküle eine Lizenzgebühr anfalle.

Zusätzlich hat Evotec Anspruch auf Lizenzgebühren und Entwicklungsumsätze einschließlich erfolgsabhängiger Meilensteine in den kommenden Jahren von rund 300 Millionen Dollar, so die Mitteilung weiter. Bestehende vertragliche Verpflichtungen würden dadurch ersetzt, hieß es weiter.

Wer­bung

JEB ist bereits seit 2023 ein strategischer Partner von Sandoz, wobei sich die Basler Mitte 2024 auch einen Zugang zu der Produktion in Toulouse gesichert hatten. Sandoz will nun mit dem Zukauf die internen Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten im Bereich Biosimilars ausbauen. Die Marktchancen dazu werden laut den Angaben für die kommenden zehn Jahre auf rund 300 Milliarden Dollar geschätzt.

Zugleich stehe der Zukauf im Einklang mit den bestehenden Investitionsverpflichtungen von Sandoz und er habe keine Auswirkungen auf die Gesamtjahresprognose. Sandoz rechnet 2025 mit einer Ebitda-Marge im Bereich von 21 bis 22 Prozent, während der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen soll./lew/mne/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
10:16EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10:16EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen