Eurozone: Erzeugerpreise sinken unerwartet etwas

05.11.25 11:32 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Erzeugerpreise im September unerwartet etwas gesunken. Sie fielen im Monatsvergleich um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten eine Stagnation erwartet. Im Vormonat waren die Preise um nach unten revidierte 0,4 Prozent (zuvor -0,3 Prozent) gefallen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fielen die Erzeugerpreise um 0,2 Prozent. Dies war so erwartet worden.

Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Die EZB hatte zuletzt ihre Leitzinsen stabil gehalten./jsl/la/stk