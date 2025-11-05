Aktien von freenet und mobilezone dennoch leichter: Bundeskartellamt erlaubt Übernahme
Das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen die Übernahme der Mobilezone Deutschland GmbH durch freenet.
Werte in diesem Artikel
Wie die Behörde mitteilte, hat sie den Zukauf im Vorprüfverfahren freigegeben. freenet hatte die Übernahme für rund 230 Millionen Euro Anfang Oktober mitgeteilt.
"Die geplante Übernahme stärkt die Position von freenet als größtem unabhängigen Nachfrager gegenüber den Mobilfunknetzbetreibern Telekom, Vodafone, Telefonica und 1&1", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. "Dies kann zu größeren Vertragsgestaltungsspielräumen von freenet und damit gegebenenfalls auch zu einer Belebung des Wettbewerbs zwischen diesen Netzbetreibern führen."
Im Bereich Festnetz-Internetanschlüsse, beim Einzelhandel mit Elektronikgeräten wie Smartphones oder Kopfhörern sowie beim Großhandel mit Elektronikgeräten bestünden wegen der geringen Umsätze und Marktanteile ebenfalls keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken.
Via XETRA geben freenet-Aktien im Mittwochshandel zeitweise um 0,60 Prozent nach auf 26,42 Euro, während sich mobilezone-Papiere an der SIX 0,34 Prozent leichter zeigen bei 11,84 Schweizer Franken.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf freenet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf freenet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere freenet News
Bildquellen: freenet, Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu freenet AG
Analysen zu freenet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|01.10.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|30.09.2025
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.2025
|freenet Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.2025
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.2025
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|freenet Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.2025
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.2022
|freenet Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für freenet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen