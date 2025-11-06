DAX24.005 -0,2%Est505.659 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 -3,5%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.097 -1,4%Euro1,1533 +0,3%Öl64,01 +0,7%Gold4.012 +0,8%
MARKT USA/Wall Street kaum verändert erwartet - Qualcom schwach

06.11.25 12:26 Uhr
Die US-Börsen dürften am Donnerstag eine Pause einlegen und die Erholungsgewinne des Vortags konsolidieren. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten einen kaum veränderten Handelsstart an. Überraschend gute Konjunkturdaten hatten am Mittwoch Bedenken wegen der hohen Bewertungen der Aktien zerstreut. Die Daten stammten allerdings von privaten Anbietern, da wegen der Haushaltssperre in den USA derzeit keine Daten von staatlichen Stellen veröffentlicht werden.

Im Zuge des "Shutdown" wurden viele Bundesbedienstete in den Zwangsurlaub geschickt oder müssen ohne Bezahlung arbeiten. Medienberichten zufolge könnte der Haushaltsstreit allerdings am Wochenende beigelegt werden. Für den Fall, dass er weiterginge, hat US-Verkehrsminister Sean Duffy gewarnt, dass die Flugkapazitäten an den 40 größten Flughäfen der USA ab Freitag um 10 Prozent reduziert würden. Die Fluglotsen leisten derzeit ebenfalls unbezahlte Arbeit.

Im Blick steht daneben eine Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof der USA zur Zollpolitik der Regierung. Einige Richter des Supreme Court haben am Mittwoch Zweifel daran erkennen lassen, dass US-Präsident Trump mit Hilfe eines Notstandsgesetzes weitreichende Importaufschläge gegen Handelspartner weltweit verhängen durfte. Gerichte unterer Instanzen hatten Trumps Vorgehen für illegal erklärt.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Donnerstag nicht auf der Agenda. Unternehmensseitig hat Qualcomm für ihr viertes Geschäftsquartal überraschend gute Geschäftszahlen und einen optimistischen Ausblick vorgelegt. Haar in der Suppe sind aber die Kosten, die stärker als angenommen gestiegen sind. Die Aktie fällt vorbörslich um 2,6 Prozent. Mit Geschäftszahlen und Ausblick überzeugt hat auch der Chipdesigner Arm Holdings, dessen Aktie um 5,8 Prozent zulegt.

Bei Tesla (+0,6%) blicken Anleger gespannt auf die Hauptversammlung des Elektroautoherstellers am Donnerstag. Beobachter erwarten, dass die Aktionäre das 1 Billion Dollar schwere Vergütungspaket für CEO Elon Musk genehmigen werden. Einer der größten Aktionäre, der norwegische Staatsfonds, hat allerdings angekündigt, nicht zuzustimmen.

Aktien von Fluggesellschaften werden von der drohenden Einschränkung von Flügen infolge des Shutdown belastet. United Airlines fallen um 1,2 Prozent, American Airlines um 1 Prozent und Delta Air Lines um 0,5 Prozent.

Der Dollar kommt nach dem deutlichen Anstieg in Reaktion auf die ermutigenden Konjunkturdaten vom Vortag nun wieder zurück. Der Dollarindex gibt um 0,2 Prozent nach. Am Anleihemarkt sinken die Renditen. Die Zehnjahresrendite fällt um 2 Basispunkte auf 4,14 Prozent.

Der nachgebende Dollar stützt die Preise für Öl und Gold, die jeweils fester tendieren. Der Ölpreis werde allerdings von der Befürchtung eines Überangebots gebremst, so Marktteilnehmer. Gold springt derweil wieder über die Marke von 4.000 Dollar je Feinunze. Das Edelmetall profitiere aufgrund der ungewissen Aussichten der US-Wirtschaft von seiner Eigenschaft als "sicherer Hafen", heißt es.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 06:26 ET (11:26 GMT)

Übrigens: American Airlines und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

