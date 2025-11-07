Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Lufthansa-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 7,33 EUR ab.

Das Papier von Lufthansa befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 7,33 EUR ab. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,33 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,47 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 703.203 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,34 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 32,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,310 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,32 EUR.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 EUR, nach 0,92 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 06.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

