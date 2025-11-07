DAX23.495 -1,0%Est505.564 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,39 -4,2%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.292 -1,7%Euro1,1566 +0,2%Öl63,78 +0,3%Gold3.998 +0,5%
Transfereinnahmen

BVB-Aktie dennoch tiefer: Starkes Quartalsergebnis - Umsatz bleibt stabil

07.11.25 14:05 Uhr
BVB-Aktie fällt: Operatives Ergebnis im ersten Quartal mehr als verdoppelt - Umsatz stagniert | finanzen.net

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat im ersten Geschäftsquartal 2025/2026 dank höherer Transfereinnahmen mehr verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,25 EUR -0,09 EUR -2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg von Juli bis Ende September auf 54,3 Millionen Euro nach 25,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie der BVB am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Parallel legte das Ergebnis aus Transfergeschäften im Vergleich zum Vorjahresquartal um 33,6 Millionen Euro zu. Das Konzernergebnis kletterte von 1,6 auf 22,9 Millionen Euro nach oben.

Der Umsatz stagnierte dagegen bei rund 107 Millionen Euro. Höhere Einnahmen durch die TV-Vermarktung wurden unter anderem durch schwächere Erlöse im Merchandising und dem Spielbetrieb aufgezehrt. Vollständige Zahlen will der im SDAX notierte Club am 14. November vorlegen.

Bereits Ende September hatte Borussia Dortmund seine Aktionäre auf weniger Umsatz und Gewinn im neuen Geschäftsjahr eingestellt. Das Jahresergebnis wird zwischen minus 5 und plus 5 Millionen Euro erwartet. Der operative Gewinn soll bei 105 bis 115 Millionen Euro liegen und beim Konzernumsatz werden 475 Millionen Euro angepeilt.

Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,51 Prozent tiefer bei 3,27 Euro.

/niw/jha/

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
