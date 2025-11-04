Manchester City

Der zuletzt krank ausgefallene Nico Schlotterbeck hat das Abschlusstraining von Borussia Dortmund absolviert und könnte im Champions-League-Kracher bei Manchester City wieder dabei sein.

Der 25 Jahre alte deutsche Nationalspieler war bei der letzten Einheit kurz vor dem Flug nach England auf dem Trainingsgelände des BVB dabei und wirkte fit. Schlotterbeck hatte den 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg wegen einer Erkältung verpasst.

Sein Abwehrkollege Niklas Süle, der am Freitag ebenfalls gefehlt hatte, war bei der Einheit dagegen nicht dabei. Überraschend trainierte auch Julian Brandt nicht mit seinen Teamkollegen. Der 29 Jahre alte Offensivspieler übte individuell.

Der BVB trifft an diesem Mittwoch am vierten Spieltag der Ligaphase auf das Starensemble von Trainer Pep Guardiola. In den bisherigen drei Partien holte Dortmund ebenso wie die Cityzens sieben Punkte. Das Spiel in England beginnt um 21 Uhr/MEZ (DAZN).

Die BVB-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 2,35 Prozent tiefer bei 3,32 Euro.

MANCHESTER (dpa-AFX)