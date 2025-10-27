Last-Minute-Sieg

Noch ganz aufgewühlt von seinem emotionalen Siegtor zeigte BVB-Stürmer Maximilian Beier offen seine Gefühle, als nur wenige Meter entfernt ein Krankenwagen mit Blaulicht hielt.

Kurz darauf wurde Kölns Innenverteidiger Timo Hübers aus den Katakomben des Signal Iduna Parks getragen, auf eine Trage gelegt und abtransportiert.

Beier hielt für einen Moment inne, blickte hinüber - und unterbrach seine Analyse des Spiels. Seine nun folgenden Worte galten dem Abwehrchef des 1. FC Köln, der sich beim Last-Minute-Erfolg Borussia Dortmund) wohl schwer am Knie verletzt hatte. "Das tut mir auf jeden Fall total leid, ich wünsche ihm alles, alles Gute und eine schnelle Genesung", sagte der BVB-Joker. "Das wünscht man keinem." Das späte 1:0 des Matchwinners rückte aufgrund der dramatischen Bilder erst einmal in den Hintergrund.

Hübers ging in der Schlussphase beim Stand von 0:0 in einen Zweikampf mit Dortmunds weiter glücklos gebliebenem Torjäger Serhou Guirassy und blieb nach der Kollision auf dem Rasen liegen. "Es hat ziemlich übel ausgeschaut. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr kaputtgegangen", sagte Kölns Eric Martel, der sich nach eigenen Angaben direkt weggedreht hat. "Ja, man hat etwas gesehen. Deswegen schaut man da auch nicht so gern hin."

Schwäbe und Co. spät geschlagen

Hübers und Martel zeigten wie die gesamte Kölner Mannschaft einen aufopferungsvollen Auftritt. Zwar suchten die Gäste nur selten den Weg nach vorn, die Defensive hielt dem Druck des BVB aber lange stand. Vor allem Torhüter Marvin Schwäbe warf sich in jeden Ball. Doch in der 96. Minute der Nachspielzeit, als Hübers schon nicht mehr mit verteidigen konnte und die Kölner aufgrund des ausgeschöpften Wechselkontingents in Unterzahl agieren mussten, war auch der Keeper geschlagen.

"Es gibt Tage im Leben, die würde man ganz gern streichen - und dieser gehört bei mir dazu. Das hängt damit zusammen, dass wir uns für einen leidenschaftlichen Kampf nicht belohnen konnten", sagte Kölns Trainer Lukas Kwasniok. "Und was noch fataler und schlimmer ist: die schwere Verletzung von Timo Hübers. Wenn du dann so eine doppelte Niederlage mit nach Hause nehmen musst, dann tut das weh." Eine Diagnose gab es zunächst nicht, ein monatelanger Ausfall wird jedoch befürchtet.

Der Coach muss nun schnell eine Lösung finden, wie er den Ausfall seines 29 Jahre alten Abwehrchefs kompensiert. Schon am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ARD) kommt der deutsche Rekordmeister aus München zum Zweitrunden-Duell im DFB-Pokal in die Domstadt. "Wir schauen, dass wir irgendwie bestehen können gegen die Bayern", sagte Kwasniok und schob mit einem süffisanten Lächeln hinterher: "Klar, was kommt nach Dortmund? Die Bayern. Das wird noch viel leichter."

Auf BVB wartet im Pokal "ein hartes Stück Arbeit"

Während sich der Aufsteiger also binnen weniger Tage berappeln muss, reisen die Dortmunder mit Selbstvertrauen zu ihrer Pokal-Aufgabe zu Eintracht Frankfurt. Dennoch sieht BVB-Coach Niko Kovac seinen früheren Arbeitgeber leicht im Vorteil. "Das wird ein hartes Stück Arbeit. 51:49 für Frankfurt, da sie zu Hause spielen", sagte er vor dem Aufeinandertreffen am Dienstag (18.30 Uhr/Sky und ZDF) bei Sky. "Wir wollen eine Runde weiterkommen, das ist unser Anspruch."

In der Liga liegt die Borussia eine Woche nach dem Rückschlag im deutschen Klassiker gegen die Bayern (1:2) nun auch wieder in Schlagdistanz zu den Münchnern sowie RB Leipzig und damit auch wieder auf Champions-League-Kurs - dank Beier. Der Stürmer, der von seinen Mitspielern schon fast etwas rabiat beglückwünscht wurde, nahm in der Jubeltraube die Schläge der Teamkollegen laut eigener Aussage gern in Kauf - besonders dann, "wenn es so ein Moment" ist. Mit gedämpfter Miene blickte er dann aber in Richtung des Rettungswagens, der wenig später Hübers abtransportieren sollte.

