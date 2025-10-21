DAX24.275 +0,1%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.345 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.302 -1,3%
Eigenwilliger Vergleich

BVB-Aktie im Plus: Borussia Dortmund-Trainer Kovac lobt Brandt - Begeisterung vor Champions-League-Spiel in Kopenhagen

21.10.25 09:09 Uhr
BVB-Aktie im Plus: BVB-Trainer glüht vor Begeisterung - Kovac vergleicht sich mit Reaktor wegen Brandt! | finanzen.net

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat seine Begeisterung für Julian Brandt mit einem eigenwilligen Vergleich beschrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,46 EUR -0,04 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Ich freue mich. Du siehst ja, ich strahle wie ein Reaktor. Jule ist ein toller Spieler und ein toller Mensch", antwortete Kovac einem Journalisten am Abend in Kopenhagen angesprochen auf den 29 Jahre alten Mittelfeldspieler, der beim BVB (Borussia Dortmund) zuletzt nur Einwechselspieler war und in dieser Rolle oft überzeugte.

Am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gastiert Dortmund in der Champions League beim FC Kopenhagen. "Ich weiß, was Jule kann. In Mainz kam er aus dem Nichts und hat das Spiel alleine entschieden. Jule wird auf Sicht auch wieder von Beginn an spielen. Ich bin froh, dass ich ihn habe", fügte Kovac an. Vor allem auf den Mittelfeld- und Offensivpositionen hat der Cheftrainer aktuell viele Optionen.

Kovac lobt "richtig schönes Format"

Dortmund ist mit einem 4:4 bei Juventus Turin sowie einem 4:1-Heimsieg über Athletic Bilbao stark in die Königsklasse gestartet. Kovac nannte den neuen Modus mit acht verschiedenen Gegnern "ein richtig schönes, gutes Format". Ziel sei es, mit guten Leistungen unter die besten Acht zu kommen und so "den Vorteil von zwei Spielen weniger zu haben, wenn es in die nächste Phase geht".

Der Cheftrainer verteidigte seinen Profi Jobe Bellingham, der wie Brandt zuletzt selten von Beginn an spielte, gegen Kritik. Bellingham wurde beim 1:2 beim FC Bayern am Samstag eingewechselt und patzte kurze Zeit später vor dem zweiten Gegentor.

"Ich verstehe die Kritik gar nicht. Jobe macht einen sehr, sehr guten Eindruck", sagte Kovac. Er habe "kein Problem", den 20 Jahre jungen Engländer in Kopenhagen aufzustellen. Personell festlegen wollte sich Kovac nicht.

Leverkusen und Dortmund in der Champions League gefordert

Zum Auftakt des dritten Spieltags in der Champions League sind zwei Bundesliga-Vertreter im Einsatz. Bayer Leverkusen bekommt es am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain zu tun. Der ehemalige Bundesliga-Meister steht nach zwei Remis aus den ersten beiden Partien bereits unter Zugzwang.

Borussia Dortmund tritt auswärts (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Kopenhagen und seinem ehemaligen Profi Youssoufa Moukoko an. Nach dem 4:4 bei Juventus Turin und dem 4:1 gegen Athletic Bilbao will der BVB seinen Platz in der Spitzengruppe festigen. Der FC Bayern (gegen den FC Brügge) und Eintracht Frankfurt (im Duell mit dem FC Liverpool) sind erst am Mittwoch gefordert.

Die BVB-Aktie gewinnt zeitweise im XETRA-Handel 0,14 Prozent auf 3,48 Euro.

KOPENHAGEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, ninopavisic / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
