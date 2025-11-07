DAX23.508 -1,0%Est505.568 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,39 -4,2%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.292 -1,7%Euro1,1565 +0,1%Öl63,87 +0,5%Gold3.997 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Take Two 914508 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlicher -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
BVB-Aktie dennoch tiefer: Starkes Quartalsergebnis - Umsatz bleibt stabil BVB-Aktie dennoch tiefer: Starkes Quartalsergebnis - Umsatz bleibt stabil
Ihre Meinung zählt: Wie bewerten Sie finanzen.net? Ihre Meinung zählt: Wie bewerten Sie finanzen.net?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Ausschüttung an Investoren

S&P 500-Wert Amcor-Aktie: Über diese Dividende können sich Amcor-Aktionäre freuen

07.11.25 14:03 Uhr
S&P 500-Wert Amcor-Aktie: Über diese Dividende können sich Amcor-Aktionäre freuen | finanzen.net

Amcor-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Amcor-Dividendenzahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amcor PLC Registered Shs
7,03 EUR -0,12 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Amcor am 06.11.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,51 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 2,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Amcor beläuft sich auf 845,00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 17,04 Prozent.

Amcor-Aktie mit Dividendenrendite

Zum New York-Schluss notierte die Amcor-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 8,22 USD. Der Amcor-Anteilsschein wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Amcor-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Amcor-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der Amcor-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5,52 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 5,09 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich der Aktienkurs von Amcor via New York um 31,73 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 162,71 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Amcor

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,52 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 6,33 Prozent anziehen.

Kerndaten von Amcor

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Amcor beläuft sich aktuell auf 18,664 Mrd. USD. Das KGV von Amcor beträgt aktuell 28,71. 2025 setzte Amcor 15,008 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 0,32 USD.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amcor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amcor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amcor PLC Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung