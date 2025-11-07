S&P 500-Wert Amcor-Aktie: Über diese Dividende können sich Amcor-Aktionäre freuen

Ausschüttung an Investoren

Amcor-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Amcor-Dividendenzahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Amcor am 06.11.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,51 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 2,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Amcor beläuft sich auf 845,00 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 17,04 Prozent.

Amcor-Aktie mit Dividendenrendite

Zum New York-Schluss notierte die Amcor-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 8,22 USD. Der Amcor-Anteilsschein wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Amcor-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Amcor-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der Amcor-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5,52 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 5,09 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich der Aktienkurs von Amcor via New York um 31,73 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 162,71 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Amcor

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,52 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 6,33 Prozent anziehen.

Kerndaten von Amcor

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Amcor beläuft sich aktuell auf 18,664 Mrd. USD. Das KGV von Amcor beträgt aktuell 28,71. 2025 setzte Amcor 15,008 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 0,32 USD.

