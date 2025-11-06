Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 7,54 EUR.
Um 15:52 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 7,54 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 7,49 EUR. Bei 7,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.890.728 Lufthansa-Aktien umgesetzt.
Bei 8,39 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,310 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,32 EUR angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,92 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 10,32 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie.
Lufthansa-Aktie im Plus: Gewerkschaft räumt Lufthansa Zeit für neue Verhandlungen ein
Experten sehen bei Lufthansa-Aktie weniger Potenzial
Lufthansa-Aktie springt dennoch an: Preiskampf belastet Lufthansa-Gewinn im Sommer
