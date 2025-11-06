DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 -2,7%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.632 -3,0%Euro1,1549 ±0,0%Öl63,38 -0,3%Gold3.984 +0,2%
Bilanz steht ins Haus

Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

06.11.25 23:18 Uhr
HENSOLDT-Aktie steuert auf Bilanzvorlage zu: Das erwarten Analysten von den Quartalszahlen

Das prognostizieren Analysten für die HENSOLDT-Bilanz.

HENSOLDT
87,45 EUR -2,00 EUR -2,24%
HENSOLDT wird am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass HENSOLDT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,448 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,190 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll HENSOLDT 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 581,3 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HENSOLDT 528,0 Millionen EUR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,71 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,930 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 2,54 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,24 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
03.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
24.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
03.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

