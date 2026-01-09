HENSOLDT Aktie
Marktkap. 10,55 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
HENSOLDT Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ukraine-Krieg sei zuletzt etwas aus den Schlagzeilen verdrängt worden, schrieb David Perry am Sonntag nach einer bedeutenden Woche für die europäische Rüstungsbranche. Im Fokus stünden die wohl weiter steigenden US-Rüstungsausgaben, die Militäraktion in Venezuela und die Grönland-Frage. Perry sieht BAE Systems, Leonardo und Qinetic zunächst als Profiteure der US-Budget-Aussichten. Renk, Melrose und Rolls-Royce will er sich zu einem späteren Zeitpunkt noch widmen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 23:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HENSOLDT
Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
74,68 €
|Abst. Kursziel*:
20,51%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
92,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,23%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HENSOLDT
|11:01
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|11:01
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
