DAX 25.279 +0,1%ESt50 5.980 -0,3%MSCI World 4.513 +0,0%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.558 -0,7%Euro 1,1685 +0,4%Öl 63,18 +0,3%Gold 4.587 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 BASF BASF11 RENK RENK73 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich grün -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShieled, Airbus im Fokus
Top News
Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test Depot Vergleich - das sind die besten Trading-Plattformen im Test
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HENSOLDT Aktie

Kaufen
Verkaufen
HENSOLDT Aktien-Sparplan
92,05 EUR +1,00 EUR +1,10 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,55 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN HAG000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000HAG0005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HNSDF

JP Morgan Chase & Co.

HENSOLDT Neutral

11:01 Uhr
HENSOLDT Neutral
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
92,05 EUR 1,00 EUR 1,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ukraine-Krieg sei zuletzt etwas aus den Schlagzeilen verdrängt worden, schrieb David Perry am Sonntag nach einer bedeutenden Woche für die europäische Rüstungsbranche. Im Fokus stünden die wohl weiter steigenden US-Rüstungsausgaben, die Militäraktion in Venezuela und die Grönland-Frage. Perry sieht BAE Systems, Leonardo und Qinetic zunächst als Profiteure der US-Budget-Aussichten. Renk, Melrose und Rolls-Royce will er sich zu einem späteren Zeitpunkt noch widmen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 23:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 07:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
74,68 €		 Abst. Kursziel*:
20,51%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
92,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,23%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

11:01 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
12.11.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
12.11.25 HENSOLDT Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu HENSOLDT

dpa-afx Indienbesuch von Merz Aktien von TKMS, Rheinmetall, HENSOLDT & RENK im Blick: Deutsch-indische Rüstungskooperation Aktien von TKMS, Rheinmetall, HENSOLDT & RENK im Blick: Deutsch-indische Rüstungskooperation
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Vormittag an
finanzen.net Rheinmetall-Aktie steigt: Puma-Simulatoren gehen an Bundeswehr - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Nachmittag an
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX-Anleger greifen nachmittags zu
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag im Plus
EQS Group EQS-AFR: HENSOLDT AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: HENSOLDT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Here's Why Hensoldt AG - Unsponsored ADR (HAGHY) Looks Ripe for Bottom Fishing
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HENSOLDT zu myNews hinzufügen